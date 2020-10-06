İstanbul'da seyircisiz yarış

2020 takvimi koronavirüs salgını sebebiyle sekteye uğradıktan sonra bir çok değişiklik yapıldı. Bazı ülkelerde iki yarış arka arkaya koşulurken bazı ülkelerse tamamen takvimden çıkartıldı. Pandemi dönemi sebebiyle değişiklik gösteren yarış takvimi ise Türkiye’ye yaradı. Son olarak 2011 yılında bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park’a, motorsporlarının en hızlılarının bu sene yeniden geleceği açıklandı. Bu gelişme hem Türk motor sporları severler arasında hem de global motorsporları dünyasında heyecanla karşılanmıştı. Pilotlar da zorlu İstanbul Park virajlarında yeniden yarışacak olmaktan dolayı heyecan duyduklarını belirtmişlerdi.

KORONAVİRÜS ENGELİ

İstanbul Park’ta düzenlenecek olan Grand Prix’in seyircili olarak gerçekleştirileceği açıklanmasından sonra, 15 Eylül tarihinde ise biletler satışa çıkmıştı. Biletlerin satışa çıkacağı saatte satışın gerçekleşeceği internet sitesinde aşırı yoğunluk sebebiyle kilitlenme yaşanmış ve 10 bin indirimli bilet 2 buçuk saat gibi kısa bir süre içerisinde tükenmişti. Biletlerin kısa bir süre içerisinde tükenişi ve sitenin kilitlenmesi yarış severler tarafından sosyal medyadan ciddi bir tepki görmüştü. Türkiye’de gerçekleşecek yarış eğer seyircili yapılabilseydi, 30 TL’den başlayan bilet fiyatları ile en uygun fiyatlı Formula 1 yarışı olacaktı. Toplam satılacak biletlerin ise tamamına yakını (80 bin adet) satılmıştı.

‘ÜCRET İADESİ 10 GÜN İÇİNDE’

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak; “İnsan sağlığı hepimizin birinci önceliği. Tüm senaryolara göre hazırlıklı olarak çalışıyorduk. Tüm katılımcılarımızı misafir etmek için hazırlanırken, şimdi Intercity İstanbul Park ekibi 85 milyonun kalbinde misafir olacak tüm dünyada 2 milyar kişi izleyecek. Eminim ki önümüzdeki sene yarışları yine Türkiye’ye getireceğiz tribünleri dolduracağız. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır.” Biletix’ten yapılan açıklamada ise bilet alanların işlem yapmasına gerek olmadan 10 iş günü içerisinde iadenin gerçekleştirileceği belirtildi.

KARARI VALİLİK AÇIKLADI

◊ İlk başta seyircisiz olarak planlanan yarışın, resmi açıklama ile birlikte seyircili olacağı belirtilmişti. Ancak dün yarışın seyircisiz olarak düzenlenmesi kararı alındığı belirtildi. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “İstanbul Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 arasında düzenlenecek ‘Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması’ yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (◊ Fatma AKSU)