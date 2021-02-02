İstanbul’da raylı sistem hedefi 342 kilometre

İstanbul’da kent yaşamını her geçen gün daha konforlu hale getirmek üzere, şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şehri bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını bildirdi.



YAPIM SÜRÜYOR

Karaismailoğlu, daha önce İstanbulluların hizmetine sundukları Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu olduğunu bildirdi. İstanbul’un halihazırdaki raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, “Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir. Bu 342 kilometrenin yüzde 50’sini İstanbul’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Sadece bu tablo dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir” dedi.



ULAŞIM GÜZERGAHI



Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturması açısından ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı. Hastanenin yollarını vatandaşın mağdur olmaması için Bakanlığın yaptığını belirten Karaismailoğlu, metro hattında da durumun aynı olduğunu, “sözde siyasete” kulaklarını tıkayıp bu hattın yapımına da sahip çıktıklarını söyledi.



Karaismailoğlu, metro hattının Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonlarının bulunacağını aktardı.

YIL SONUNDA DEVREDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projesini bu yılın sonunda halkın hizmetine sunmayı planladıklarını belirterek, “Yani devraldığımız günden itibaren yüzde 95’lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik” dedi.