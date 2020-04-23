İstanbul’da pide fiyatına zam yok

İstanbul’da 350 gramlık pide, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 3 liradan satılacak. Fiyat tarifesine uymayan fırıncılar hakkında yasal işlem yapılacak. İstanbul Valiliğinde, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katıldığı toplantı sonrası aldıkları kararı açıklayan Vali Yerlikaya, “Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi” diyerek, oda başkanları ve bütün fırıncılara teşekkür etti.

SOSYAL MESAFE KURALI

Yerlikaya, pide ve ekmek satışı ile ilgili olarak da ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacağını, iftar saatlerinden sonra, fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, vatandaşlara da pide alırken sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Alınan karara göre İstanbul’da, 350 gramlık normal pide 3 liradan, aynı gramajdaki yumurtalı susamlı pide ise 3.5 liradan satılacak. 400 gramlık özel tırnaklı pide 4 lira, 500 gramlık sade pide 4.5 lira, bin gramlık sade pide 9 lira, fabrikasyon üretim olarak bilinen kombine/tünel pide 2.5 liradan satılacak.