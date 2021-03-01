İstanbul'da perakende fiyatlar Şubat'ta arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 15.45'e, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 16.15'e yükseldi.



İTO verilerine göre Şubat ayında perakende fiyatlar;



- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3.00,



- konut harcamalarında yüzde 2.35,



- gıda harcamalarında yüzde 1.69,



- giyim harcamalarında yüzde 0.37,



- ev eşyası harcamalarında yüzde 0.08 artarken,



- kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.03,



- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.02 düştü,



- diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı.



Aynı dönemde toptan fiyatlar;



- madenler grubunda yüzde 6.09,



- kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.33,



- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.04,



- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.49,



- mensucat grubunda yüzde 0.19,



- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.04 artarken,



- gıda maddeleri grubunda yüzde 0.94 düştü.