İstanbul’da ortalama tapu değeri 413 bin TL

Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.



MUĞLA İKİNCİ SIRADA

İstanbul’u 304.6 bin lirayla Muğla, 239.5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla’da 46 bin 142 adet, İzmir’de 144 bin 463 adet, Ankara’da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Ortalama tapu değeri olan 187.5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194.6 bin lirayla Kocaeli, 194.1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187.2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti. En yüksek tapu değeri ortalamasına sahip iller arasında Yalova 179.5 bin lirayla sekizinci, Gaziantep 176.6 bin lirayla dokuzuncu, Erzurum 166.9 bin lirayla onuncu sırada yer aldı.Geçen yıl tapu başına ödenen en düşük ortalama rakam 47.5 bin lirayla Hakkari’de gerçekleşti. Onu 51 bin lirayla Ardahan, 51.1 bin lirayla Şırnak izledi.