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İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

#Saadet Zinciri#Dolandırıcılık#Vurgun

Online saadet zinciri olarak tabir edilen "Hik Online" isimli uygulama işlemleri durdurdu. Avukat Yıldırım Marangoz "Müvekkillerden edindiğimiz bilgilere göre 100 milyon lira üzerinde bir vurgun söz konusu" dedi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selman Ay tarafından sunulan şikayet dilekçesinde; "Hik Online" isimli uygulamasına üye olduğunu anlattı.

Hesabındaki parayı yüksek kar vaadiyle sisteme aktardığını söyleyen şikâyetçi, "15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kar payı veriyorlardı. Günlük çekilecek para 269 liraydı 2-3 gün çektim ve parayı verdiler. Onun dışında birebir bonus vermeye başladılar. 5 bin liraya 5 bin lira bonus veriyorlardı. Biz para çekme talebinde bulunduk ancak yoğunluk olduğu için gecikme olduğunu söylediler. Daha sonra devletin yüzde 5 vergi aldığını öderseniz ödemenizi alırsınız diye söylediler. Bunu yatırıp talepte bulunduk ancak hesabımıza para girişi yapılmadı. Gruplara engelleme koydular, kimseye ulaşamıyoruz. Şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını talep ediyorum" denildi.

İstanbulda online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

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"100 MİLYON LİRA ÜZERİNDE BİR VURGUN SÖZ KONUSU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mağdur Selman Ay'ın avukatı Yıldırım Marangoz, "Sanal ortamda üyelere ulaşılıyor, süreç saadet zinciri şeklinde işliyor. Üyelere ulaşıldıktan sonra yüksek miktarda kar payı sözleşmeleri yaptırılıyor. Sitelerde şahıslara görevlendirmeler yaptırılıyor. Görevler sonunda üyelere bonuslar verilerek sisteme dahil olmaları sağlanıyor. Dolandırıcılığın ilk aşaması bu şekilde başlıyor. Daha sonra üyelere güven oluşturmak için ufak ufak ödemeler yapılıyor. Akabinde yüksek miktarda paralar sisteme girdikten sonra yöneticiler bu paraları çekerek sistemi kapatıyorlar. Bu yapılan eylemin kanundaki karşılığı 'nitelikli dolandırıcılık' müvekkiller adına suç duyurusunda bulunduk. Türkiye'nin her yerinden suç duyuruları yapılıyor. 400 binin üzerinde mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Yatırılan paralarla ilgili olarak icra takibi başlattık. Tam net bir miktar belli değil ancak müvekkillerden edindiğimiz bilgilere göre 100 milyon lira üzerinde bir vurgun söz konusu" diye konuştu.

İstanbulda online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

"SİSTEM CİDDİ MİKTARDA KAR ORANI VAAT EDİYORDU"

Sosyal medya reklamları ile sisteme dahil olduğunu söyleyen mağdur Selman Ay, "Bu sisteme biz sosyal medya aracılığı ile reklam bölümünden gördük ve dahil olduk. Sistem ciddi miktarda kar oranı vaat ediyordu. Sisteme dahil olduktan sonra bizden bazı görevler istediler. O görevleri yaptık. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra bonusları vermeye başladılar. Ne kadar para yatırırsanız o kadar bonus veriyorlar. Ne kadar görev yaparsanız o kadar kar payı alıyorsunuz. Biz iş işten geçtikten sonra anladık. Ben sisteme yüksek bir meblağ yatırdım. İlk hafta 5 bin lira kar payı aldım. Daha sonraki haftalarda hesaplarımızdaki bütün parayı bu sisteme yatırdık. Yüklü bir para alırız dedik ama öyle değilmiş. Şu an hiçbir yöneticiye ulaşamıyoruz. WhatsApp üzerinde bin 680 tane grup var. Ben 520'inci gruptaydım. Her gruptan yaklaşık 247 kişi vardı" ifadelerini kullandı.

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"GEREKSİZ PROBLEM ÇIKARMAYAN"

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25 Aralık Cumartesi günü sosyal medyada genel müdürlükten yapılan bir açıklama paylaşıldı.

"Platform adına sözler veriyorum. Tüm kullanıcı para çekme işlemleri yarın hesaba ulaşacak. Herkesin platformun son güncellemesini ve optimizasyonunu hatırlayacağına inanıyorum. Platformumuzda herhangi bir problem yoktur. Tek yapman gereken sabırlı olmak. Endişeleri anlıyorum ama lütfen sakin ol. USDT yatırımı aşırı yoğunluk nedeniyle 0-24 saat olarak değiştirildi. Herkes sakince ve sabırla beklesin yarın herkesin hesabına parası tanımlanacak gereksiz problem çıkarmayan" şeklinde yapılan açıklamada bir gün sonra paraların yatırılacağı belirtilmesine karşın üyelerin hesaplarına herhangi ücret yatırılmadı.

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"Hik Online" mağdurları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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#Saadet Zinciri#Dolandırıcılık#Vurgun

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