İstanbul’da oda fiyatı 30 bin Euro’ya çıktı

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İSTANBUL’un lüks kategorideki ilk oteli Çırağan Palace Kempinski, 60 milyon dolar yatırımla yenilendi. Otel binasındaki tüm odalar, süitler, restoranlar ve lobi yeni yüzüyle mayıs ayında konuklarıyla buluşmaya başladı. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, otelin yenilenmesiyle, fiyatları da yukarı çektiklerini belirterek, “Çırağan Sarayı 1991 yılında açıldığı zaman İstanbul’a lüks konsepti getiren ilk oteldi. Yeni konseptimiz de İstanbul’un lüks anlayışında yeni bir seviye olacak. Minimum oda fiyatımızı 1350 Euro’ya çektik. Fiyatlandırmada kendimizi ‘trend belirleyici’ olarak konumlandırıyoruz ve şehirdeki tüm oteller için bir domino etkisi yaratıyoruz. Şu an şehirde lüks alanda fiyatlar ortalama 700-800 Euro arasında seyrediyor. Bu ay şehirde zaten fiyatlar genel olarak artma trendine geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul için verimli bir dönem olacak. 8-11 Haziran’da fiyatlarımız 3500 Euro’dan başlıyor ve şimdiden tam doluluğa ulaştık” dedi. Radtke yıl genelinde ise yüzde 75 doluluk oranına ulaşacaklarını ifade etti.

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İKONİK OTELLER KLASMANINDA

Yeni süitlerde fiyatların 30 bin Euro’ya kadar çıkacağını ifade eden Ralph Radtke, “Çırağan Palace Kempinski’yi dünya çapında simge niteliğindeki lüks, ikonik oteller klasmanında düşünmek gerekiyor’’ diye konuştu. Radtke, İstanbul’da özellikle lüks alanda birçok global markanın bulunduğunu ve bunun destinasyonun değerini artırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: Bizim bu alanda da bir sorumluluğumuz var, lüks segmentte pozisyonlamayı düşürmememiz gerekiyor. Referans olmalıyız. Çünkü yurtdışından lüks bir hizmet arayışı olan kişi ya da kurum, öncelikle bizim fiyatlarımıza bakıyor.’’ Çırağan’da Amerika, Rusya ve Türk misafirlerin yoğunlukta olduğunu ifade eden Radkte, ‘‘Genellikle çifte vatandaşlığı olanlar var. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu, Güney Amerika ve Avrupa’nın bazı şehirlerinden de konaklamalar olacak’’ diye konuştu.

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Çırağan Palace Kempinski ’deki yeniliklerden biri de Tarih Koridoru Turları olacak. Turlar, haftanın belirli günlerinde olmak üzere, haftada iki kez yapılacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek turlar, konukları Çırağan Sarayı’nın tarihiyle buluşturacak.

YAZ BOYUNCA HER GECE BİR DÜĞÜN DAVET VAR

2023’ün ilk çeyreğinde iptaller olsa da yılın geri kalanına dair beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Radtke, ‘‘Bu yıl bizim için umut verici görünüyor. Destinasyon düğünleri konusunda lider durumdayız. 15 yılı aşkın süredir Hindistan başta olmak üzere birçok farklı lokasyondan destinasyon düğünleri ağırlıyoruz. Hindistan, İran, İngiltere, Avrupa’nın bazı merkezlerinden ve Amerika pazarından düğünlerimiz oluyor. Şimdiden sosyal davetler dahil olmak üzere 91 farklı organizasyona imza atacağız. Düğünlerin yüzde 60’ı destinasyon düğünü olacak. Belirttiğimiz pazarlar dışında Rus ve Azeri pazarlarından da kutlamalar için gelen misafirlerimiz var. Özellikle doğum günü, yıldönümleri gibi organizasyonlar için çokça tercih ediliyoruz’’ şeklinde konuştu.

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1.5 MİLYON EUROLUK REZERVASYON İPTALİ

Kahramanmaraş depremlerinin etkilerine değinen Radtke, ‘‘Tüm yıla etki eden 1.5 milyon Euroluk bir iptal süreci oldu. Durumun finansal açıdan etkileri devam ederken bizim ilk açıdan fokuslandığımız nokta ise yardımlardı. İlk etapta 3 TIR acil durum afet malzemeleri ile dolu konteyner gönderildi. Uzun vadede ise bir kampanya başlattık. Bir yıl süresince konaklama yapılan tüm odalardan her gece için 200 TL bağış topluyor ve her ay sonu bu miktarın iki katını da depremzedeler için bağışlıyoruz” dedi.