İstanbul'da köprü ve tünel geçiş ücretleri belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca 5 maddede anlattı... Omicrona karşı ne yapmalıBakan Koca 5 maddede anlattı... Omicron''a karşı ne yapmalı?#Omicron
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Yeni yıla saatler kala... 2021in son tablosu 2022 için uyarı niteliğindeYeni yıla saatler kala... 2021'in son tablosu 2022 için uyarı niteliğinde!#OMICRON
Taksimde yılbaşı gecesi taciz skandalı Gözaltına alındılarTaksim'de yılbaşı gecesi taciz skandalı! Gözaltına alındılar#Taciz
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
MHP lideri Bahçeliden yeni yıl mesajıMHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı#Devlet Bahçeli
Aleyna Tilki’ye hayran şoku Görüntüler ortaya çıktıAleyna Tilki’ye 'hayran' şoku! Görüntüler ortaya çıktı#Aleyna Tilki
Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşkKorkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşk!#Manisa
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbul'da köprü ve tünel geçiş ücretleri belli oldu

#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Avrasya Tüneli
İstanbulda köprü ve tünel geçiş ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönlü ücretlendirme olacağını belirtirken, tek yön ücretini 8,25 TL olarak belirledi. Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli'ni kullanan araçlar için 05:00 - 24:00 saatleri arasında 53 TL ücret alınacağı 00:00 - 05:00 saatleri arasında ise yüzde 50 indirim uygulanarak 26,50 TL olacağı bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 ? 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü#Avrasya Tüneli

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021