İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi

Bilim insanları uzun süredir, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın İstanbul'un güneyinden geçen kısmında enerji birikmesi olduğunu ve bunun da 7 ve üzerinde büyüklükte bir depreme neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye'nin en çok nüfusa sahip şehri olan İstanbul'da yerel yönetimler de olası bir depreme karşı hazırlık yaparken, dayanıksız yapı stokunun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesi yıllardır yürütülen en önemli çalışmaların başında yer alıyor. AA muhabiri, İstanbul'daki belediyelerin deprem hazırlıklarını ve kentsel dönüşüm alanında yaptıkları çalışmalarını derledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "İstanbul'un Afete Dayanıklılığını Artırmak" hedefine ulaşabilmek için yapıların risk değerlendirmesinin yapılması, afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, İstanbulluların kentsel dönüşüm algısının iyileştirilmesi ve kentin tüm zemin çalışmalarının tamamlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İBB bu kapsamda, 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları için vatandaşlarla temas kurarak kent genelinde bugüne kadar 13 ofis açtı. Ayrıca İBB iştirakleri İstanbul İmar AŞ, Kiptaş ve Bimtaş tarafından İstanbul genelinde site ölçeğinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor.

Kentte İBB tarafından sağlıklı ve dayanıklı bir kentleşme ve planlara altlık olması amacıyla tam kapsamlı yer bilimleri ve deprem risk analizi çalışmaları sürdürülüyor. İstanbul’un 39 ilçesinde ilçenin yapı stokunu temsil edebilecek örneklemler doğrultusunda binalarda hızlı tarama yöntemleri ile bina tespiti analizleri devam ediyor. Ayrıca İBB, Afet Bilgi Sistemi Mobil Uygulaması "ABİST"i geliştirdi.

ESENLER'DE 12 YILDA 56 BİN BİNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Esenler Belediyesi "Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün" sloganıyla riskli yapıların dönüştürülmesi için çalışmalarını hızlandırdı. İlçede 12 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yenilendi. Konutların yaklaşık 6 bini kamu ile geriye kalanı ise özel sektör- kamu iş birliği ile özel sektör ve şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü. Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mevcut durumda imar ve mülkiyet sorunu bulunan ve öncelikli olarak riskli durumdaki "acilen taşınması gerekli" yaklaşık 16 bin 500 bağımsız birim, Esenler'deki Türkiye’nin ilk Akıllı Şehri’ne taşınacak.

İmar sorunlu 16 bin 500 konut buraya transfer edildiğinde, mevcut Esenler içerisinde yaklaşık 1,5 milyon metrekare alan açılmış olacak ve 150 bin nüfus buraya yerleşecek. Ardından deprem riski açısından ikincil öncelik taşıyan yaklaşık 23 bin 500 bağımsız birim "Akıllı Şehir"e transfer edilecek ve çalışmalar sonucunda Esenler’de deprem tehdidi karşısında riskli durumda bulunan ve acilen bertaraf edilmesi gerekli yaklaşık 40 bin bağımsız birimden oluşan yapı stoku, güvenli ve yaşam kalitesi artırılmış kentsel yaşam alanlarına dönüştürülecek.

GAZİOSMANPAŞA'DA 13 MAHALLE VE 18 BÖLGEYİ KAPSAYAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 13 mahalle ve 18 bölgeyi kapsayan geniş çaplı bir kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 4 bin 500 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İnşası süren 3 bin 105 konutu daha teslim etmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Kısa sürede 3 bin 126 konutun daha temeli atılacak. Ayrıca riskli alan dışında kalan bölgelerde hayata geçirilen "Ada Bazlı Yerinde Dönüşüm Planları" ile vatandaşlara istedikleri müteahhitle anlaşarak, projeye uygun şekilde binalarını yeniden inşa etme imkanı sunuluyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçedeki dini tesis alanları yüzde 83, sağlık tesisi alanları yüzde 20, idari tesis alanları yüzde 16, yeşil alanlar yüzde 114, eğitim tesis alanları yüzde 227 oranında artacak. Ayrıca kentsel dönüşüm ile Gaziosmanpaşa yaklaşık 100 bin araçlık yeni otopark alanına kavuşacak.

ESENYURT'TA 43 MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Esenyurt Belediyesi, ilçede riskli yapıların taraması çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan dosyalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildiriliyor. Ayrıca Esenyurt'ta 43 mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları halen sürüyor. Şişli Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçede 1891 taşınmazı "riskli yapı" olarak onayladı. Riskli yapı olan 1585 taşınmaz yıkılırken geriye kalan 306 taşınmazın yıkılma işlemleri devam ediyor.

Ayrıca Şişli'de metruk binaların tayin ve tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan, terk edilmiş, kullanılmayan, yenilenmesi ya da yıkılması gereken taşınmazlar ile ilgili kanun hükümlerince işlem tesis edilecek.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek için kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi yürüten Beylikdüzü Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beylikdüzü Belediyesinin desteğiyle ilçe genelinde toplam 54 bina ile 558 bağımsız birim kentsel dönüşüme girdi.

ÇEKMEKÖY'DE 2 BİN 404 RİSKLİ YAPI TESPİT EDİLDİ

Çekmeköy Belediyesi, yaptığı imar planları ile yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Çekmeköy'de mahalle kültürünü korumayı hedefleyen, sosyal donatı alanları bulunan binalarla dönüşüm gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 404 riskli yapı tespiti yapıldı. Tespiti yapılan 2 bin 212 yapının yıkım işlemi gerçekleştirilirken diğer yapılarda yasal süreçler devam ediyor. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 7 bin 438 aileye kira ve taşınma yardımı yapıldı.

SARIYER'DE 178 BİNA RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ

Sarıyer Belediyesi, ilçede 178 binayı riskli yapı ilan etti. Bunların 135’i yıkıldı, 43'ünün yıkım süreci devam ediyor, 27'si ise boşaltıldı. Ayrıca belediye tarafından "Sarıyer Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" hazırlandı. Çalışma kapsamında Sarıyer’de "Önceliklendirme Çalışması" yapılarak "Öncelikli Müdahale Alanları" belirlendi.

Öte yandan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi'nde yer alan Derbent (Çamlıtepe) Mahallesi’nin 28 hektarlık alanı ve Fatih Sultan Mehmet (Armutlu) Mahallesi’nin 140 hektarlık alanı "Riskli Alan" ilan edildi. Sultanbeyli Belediyesi, 2009 yılından bu yana 983 yapıya kentsel dönüşümün sağladığı faydalardan yararlanarak yıkım ruhsatı verdi. Bu kapsamda toplam 14 bin 837 bağımsız bölüme Yapı Kullanma İzin Belgesi verildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 3 BİN 721 YAPININ RİSK TESPİTİNİ YAPTI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YENİLEDİ

Üsküdar Belediyesi, 2012 yılından bugüne 3 bin 721 yapının risk tespitini yaptı ve kentsel dönüşüm kapsamında yeniledi. Yapıların 606'sı kamu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi) ve geriye kalanı özel sektör-kamu iş birliği ve şahıslar aracılığıyla dönüştürüldü.

Üsküdar Belediyesinin 2021 kentsel dönüşüm planları arasında Yavuztürk Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Bölgesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi öncelikli müdahale alanları olarak, 6306 sayılı yasa kapsamında meri imar planına uygun, kentsel dönüşüm uygulama çalışmaları planlanıyor. Çamlıca Camii Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplam 1876 konut, 142 ticaret, cami, lojman, okul, bilgi evi, muhtarlık, aile sağlık merkezi ve çevre düzenlemeleri ile örnek bir dönüşüm sergilenecek.

Projenin 1. inşa etabı 501 konut, 48 dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi yakın zamanda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. Söz konusu proje kapsamında 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmış olup Küplüce, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde yaklaşık 500 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE TÜRKİYE’NİN DEPREM İZOLATÖRLÜ İLK KONUT PROJESİ

Başakşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerde depreme karşı güvenli ve modern konutlar inşa ediyor. Başakşehir Belediyesinin garantörlüğünde inşa edilen Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk konut projesi olan Mavera Comfort’ta inşaat çalışmaları sürüyor.

Proje ile daha önce şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda kullanılan deprem izolatörleri, ilk kez bir konut projesinde uygulanıyor. Projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca Başakşehir Belediyesi ilçede birçok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

BAĞCILAR'DA 10 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR İNŞA EDİLİYOR

Bağcılar Belediyesi tarafından 5 Ekim 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yurt çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi kapsamında 10 nokta riskli bölge ilan edildi. Bu 10 bölgede kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı konutlar yapılıyor.

Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Ocak 2021 verilerine göre, toplam 3 bin 41 riskli yapıdan 2 bini 906'sının yıkımı tamamlandı. Ayrıca 14 bin 668 bağımsız birimin dönüştürülmesi bitti.

BEYOĞLU'NDA OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANDI

Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Okmeydanı semtindeki Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız Mahalleleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Ba projesiyle hak sahipleri otopark sorunu olmayan daha fazla yeşil alana sahip bir Okmeydanı’nda yaşama imkanı bulacak. 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek. Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu dönüşüm projesinin startı, Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada’dan verilecek.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Fetihtepe Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisi açtı. Kovid-19 salgını süreci nedeniyle randevu alarak Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne gelen hak sahipleri projenin detaylarıyla ilgili bilgilendiriliyor. Ayrıca Beyoğlu Belediyesi ekipleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek projenin başlangıcından bitimine kadar tüm sürecin nasıl işleyeceğini detaylı olarak anlatıyor. Avcılar Belediyesi, 2021 yılında 10 bin binayı ilçe genelinde kentsel dönüşüm sürecine dahil edecek. Ayrıca ilçede 1320 bina kentsem dönüşüm sürecine girdi.

ÜMRANİYE'DE 2 BİN 798 BİNADA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILDI

Ümraniye Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İlçede 2 bin 798 binada kentsel dönüşüm yapıldı, 14 bin 614 konut yenilendi. Ayrıca ilçede yeni kentsel dönüşüm projeleri yakında başlayacak. Yapılması planlanan projeler tamamlandığında toplam 154 bin metrekarelik alan dönüştürülerek, 907 konut yenilenecek.

Bahçelievler Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki yeşil alan ve otopark sorununu çözerek uzun vadede 10 bin, yılda ise en az 1000 binayı dönüştürmeyi hedefliyor. Beşiktaş Belediyesi, tarihi ve eski bir yerleşkeye sahip olan ilçede kentsel dönüşüm sürecini semt kimliğini koruyarak yürütüyor. Belediye, ilçede 11 mahallede yaklaşık 300 hektar alanda imar sorunlarını ortadan kaldıracak.

KANARYA MAHALLESİ'NDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Küçükçekmece Belediyesi, 6306 sayılı Kanun kapsamında 2014-2021 yılları arasında toplam 4 bin 44 binanın yıkılımı gerçekleştirdi. Belediye, Kanarya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. Dönüşüm projesi kapsamında 713 hak sahibi ve 4000’e yakın Küçükçekmecelinin yaşadığı Kanarya Mahallesi, güvenli, modern ve yeni konutlarla donatılacak. İlçede, kimseyi yerinden etmeden, depreme dayanıklı modern konutlar inşa edilecek.

Tuzla Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Tuzla'da 2 binin üzerinde dairenin yenilenmesine 2021 yılında başlandı, 6 binden fazla bağımsız bölümde kentsel dönüşüm çalışmaları ise sürüyor.

KADIKÖY’DE RİSKLİ YAPI OLARAK TESPİT EDİLEN 3 BİN 972 YAPININ 3 BİN 675’İ YIKILDI

Kadıköy Belediyesi tarafından ilçede riskli yapıların tespiti için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı ekibi yerinde incelemelerde bulunarak, alınan numuneler laboratuvarda analiz ediliyor. Tespitler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği lisanslı firmalar tarafından da yapılıyor. Bu kapsamda, Kadıköy’de bugüne kadar riskli yapı olarak tespit edilen 3 bin 972 yapının 3 bin 675’inin yıkılma işlemleri tamamlandı, 297 yapının ise yıkım süreçleri devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, bazı kentsel dönüşüm projelerini kendisi yapıyor, bazıları da belediyenin kontrolünde özel sektör tarafından inşa ediliyor. İlçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan veya görüşmeleri devam eden bölüm sayısı ise 2 bin 697. Sancaktepe Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki 33 bin binanın MR'ını çekerek, yapı stokunun nerelerde, hangi ölçekte sorunlu olduğunu tespit etti. Çalışmalarda 6 bölgede sıkıntı tespit edildi ve çalışmalar başlatıldı.

Büyükçekmece Belediyesi, 1999 depreminden sonra ilçenin imar planını yeniden elden geçirip yeniden düzenledi ve 2002 yılında kentsel dönüşüme başladı. Büyükçekmece'de eskimiş, hasarlı ve riskli yapılar depreme hazırlık çalışmaları kapsamında yıkılarak yenileniyor. 1999 Marmara Depremi'nden bugüne kadar yaklaşık 30 bin konut kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılarak yeniden yapıldı.

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