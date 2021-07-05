İstanbul'da 'işgaliye bedeli' tartışması

İstanbul Ataşehir’deki birçok yol kenarında hatta ara sokaklarda dahi ücretli otoparka rastlamak mümkün. Tabelalara bakıldığında ise kiminin üzerinde Ataşehir Belediyesi Spor Kulübü, kiminin üzerinde ise bazı firma isimleri yer alıyor.

TRT Haber'den Murat Can Öztürk'ün haberine göre söz konusu alanlar 2 saate kadar 10 lira, gün boyu 15 lira şeklinde ücretlendirilmiş durumda.

"İSPARK mı?" sorusuna ise "Atapark olarak geçiyor" cevabı veriliyor. Ataşehir'deki diğer sokaklarda da aynı manzara var. Sadece ara sokaklar değil yol kenarları, işletme önleri... Birçok noktada durum aynı.

Ataşehir Belediyespor Kulübü ve taşeron firmalar park ücreti alıyor. Peki, gerçekten buraları kimler işletiyor, işte bu konuyla ilgili çeşitli iddialar var.

Bölgedeki bir vale, Ataşehir'de Tekel Spor Kulübü'ne ait 120 otopark olduğunu söylüyor. Kendilerinin taşeron firmada çalışan olduğunu da aktaran vale, gelirin yüzde 70'inin belediyeye, yüzde 30'unun da bu şekilde işletmeye kaldığını ifade ediyor.

"RESTORANIMIZIN ÖNÜNDEKİ HER ARABA BAŞINA 250 TL İSTİYORLAR"

Fosforlu yelek giymiş otopark personeli her yerde karşınıza çıkıyor. Bu kişiler sık sık esnaftan da talepte bulunuyor.

İlçedeki bir esnaf, "Restoranımızın önündeki her araba başına 250 TL ödememiz gerektiğini söylüyorlar" derken, eczacı olan başka bir esnaf da "Eczanemizin önündeki alanın işgaliye parasıyla ilgili istekte bulundular" diyor.

10 TL'LİK ÖDEMEYE SIFIR TL'LİK FİŞ

Ödediğiniz ücretin karşılığında ancak isterseniz fiş alabiliyorsunuz. O da her zaman gerçek ücreti yansıtmıyor. Bazılarında 0 lira yazılı, bazılarınınsa saati veya günü farklı.

Kayıt dışı para toplama belgesi fişlerde de açıkça görülüyor.

KİM BU PARA TOPLAYANLAR?

Peki sokakları otoparka çevirip para tahsil eden bu kişiler kim? Yasal bir dayanakları var mı?

Sarı yelekli kişiler ya Ataşehir Belediyespor Kulubü veya onların anlaştığı taşeron firmalarının çalışanları.

Ataşehir Belediyesi ile yaptıkları sözleşme gereği sokakları otoparka çevirdiklerini savunuyorlar.

"ELEDİYEMİZE İŞGALİYE BEDELİ ÖDENİYOR"

Belediye yetkilileri de bunu doğruluyor. Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Belediyeye "işgaliye beledi" ödendiğini söylüyor:

“Ataşehir Belediyespor Kulübü adına ilçemizin çeşitli sokaklarında yapılan yol kenarı otopark işiyle ilgili, Belediyemize işgaliye bedeli ödenmektedir. İlçemizin yine birkaç sokağında Ataşehir Belediyespor Kulübü’müzün yaptığı gibi, işgaliye bedelini Belediyemize ödeyerek Ataşehir İlçe Emniyet Vakfı tarafından da yol üstü otopark işi yapılmaktadır."

"İLÇE BELEDİYESİNİN YETKİSİ YOK, YETKİ BÜYÜKŞEHİRDE"

Ancak yolları Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla otopark olarak kullanabiliyor. İlçe belediyelerinin böyle bir yetkisi yok.

Avukat Mustafa Efe konuyla ilgili, “Yol kenarına araçların bırakılması ve otopark hizmeti verilmesi bu münhasıran büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir belediyesinin yetkisi dahilinde. Dolayısıyla burada ilçe belediyelerinin görevli koyarak veya tabela, çizgi koyarak yol kenarlarını otopark olarak işletmesi mümkün değil" ifadelerini kullanıyor.

Vatandaşlar, Ataşehir'in hemen hemen her bölgesini işgal etmiş otoparkçılara bir çözüm bulunmasını bekliyor.

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