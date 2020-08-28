İstanbul’da ‘insan kaynakları’ zirvesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kamu, özel sektör ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini, uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımını hedeflediği Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı projesi geçtiğimiz günlerde ASEAN’da (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) kabul edildi. Ofis, proje kapsamında İstanbul’da 2021 yılında Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı’nı düzenleyecek. ASEAN üye ülkeleri ve dünyanın pek çok farklı yerinden gelen katılımcıların bir araya getirileceği zirvede, insan kaynakları konusunda en iyi uygulamaların ve güncel gelişmelerin paylaşıldığı uluslararası bir bilgi platformu oluşturulması planlanıyor.

Konferansta, koronavirüs salgını sürecinde tüm dünyanın farklı şekillerde tecrübe ettiği “yeni insan kaynakları” konusunda da bir platform oluşturulacak.

KORONAVİRÜS PLATFORMU

Bu alanda uygulanacak politikalar, modeller ve hedefler belirlenecek. Konferansta ayrıca, Cumhurbaşkanlığı

İnsan Kaynakları Ofisi tarafından özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına insan kaynakları uygulamaları ve projeleri açısından ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ödülleri verilecek.