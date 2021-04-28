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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
GeriEkonomi İstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 28.04.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

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İstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 75 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ""Açık Teklif Usulü"" ile, 76. sırada bulunan taşınmazın ise aynı Kanunun 36. maddesine göre ""Kapalı Teklif Usulü"" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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