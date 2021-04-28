İstanbul'da Hazineye kayıtlı 76 adet taşınmaz ihale yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

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