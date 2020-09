İstanbul'da Halk Ekmeğe yüzde 33 zam

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmeğe zam yaptı, ekmeğin fiyatı 75 kuruştan 1 liraya yükseldi. Yapılan yaklaşık yüzde 33'lük zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

"HANİ HER İYİ GÜZEL OLACAKTI?"

Halk Ekmek'ten yapılan zammı bugün öğrenen bir vatandaş, yapılan artışın kötü olduğunu söyleyerek, "Pahalı mı ucuz mu, iyi bence. Her şey pahalı. Her şey çok pahalı, ekmek ucuz geliyordu. Ondan alıyorduk. Bence kötü oldu" ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise "Hani her şey iyi olacaktı?" dedi.

"UCUZ DİYE BUNU ALMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BAKIN 1 LİRA"

Halk Ekmek büfesinden alışveriş yapan Gül Bayram ise, "1 lira, normal ekmekle hemen hemen aynı fiyat. Adı halk ekmeği ama bence bu kadar fazla gelmesi çok yani. Sonuçta ben ekmeği kendim yapıyorum ama arada bir alıyorum. Sürekli alan kişiler ne yapsın? Normal ekmekten farkı kalmadı bunun. Bir elle veriyorlar, bir yerden alıyorlar. Herhalde zamlar arka arkaya gelecek. Ben emekliyim mesela, kendim evde ne zamana kadar yapabilirim. Ucuz diye bunu almaya çalışıyoruz ama bakın 1 lira. Ben sürekli almıyorum ama alan insanlar var. Bir insanın bu ekmeği sürekli aldığını düşünün, daha kalabalık aileler var. Bir avantaj olduğunu sanmıyorum artık" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL"

Bir başka vatandaş ise "Zam geldi diyerek parayı istediler benden. Ürünü geri bırakacaktım geri aldım. Güzel bir şey değil ki. Maaşlara hiçbir şeye zam gelmiyor. Ben de emekliyim, iş bulsam çalışacağım. Aldığımız maaşlar yetmiyor ki" dedi.

İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.