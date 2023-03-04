İstanbul’da doğalgaz akışına deprem önlemi

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İstanbul’a doğalgaz dağıtımı yapan İGDAŞ, beklenen Marmara depremi öncesinde hasarı en aza indirmek ve güvenlik amacıyla İstanbul’daki tüm doğalgaz altyapısını Uzaktan Gözlem-Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) merkezinden 7/24 sürekli olarak izliyor. Böylece şebekede oluşabilecek tüm düzensizlikler anında kontrol altına alınarak, deprem dahil acil müdahale gerektiren durumlarda doğalgaz akışı uzaktan kesilebiliyor.

İGDAŞ, ayrıca Deprem Erken Uyarı sistemine de sahip. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan sensörleri ile TÜBİTAK’la birlikte geliştirdiği 832 adet İGDAŞ ivme ölçeri, entegre bir şekilde çalışıyor. Bu sistemle deprem dalgalarının kıyıya ulaşmasından itibaren, depremin belli bir şiddet eşiğini geçmesi halinde doğalgaz akışı otomatik olarak 832 ayrı noktadan kesilebiliyor.

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FİBER OPTİK UYARI

İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen, “Projeyle Marmara Denizi tabanında bulunan ve Adalar açıklarından geçen Ambarlı-Pendik arasındaki mevcut fiber optik kabloları erken uyarı sensörü olarak kullanabileceğiz. Bu çalışma ile olası bir depremde, 3 saniye ile 30 saniye arasında bir erken uyarı süresi elde edilecek. Geliştirilen sistemin yapay zekâ ve akıllı öğrenme sürecinin 2024 sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte” diye konuştu.