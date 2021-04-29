‘İstanbul’da büyük dönüşüm’

Kentsel dönüşüm seferberliği tamamlanan projeleri gören vatandaşın talebiyle büyüyor. Hayata geçen projelerle birlikte yeni bina ve mahallelerden dönüşüm talebi aldıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaş iyi örnekleri gördükçe sürece dahil olmak istiyor” dedi. Bu örneklerden birinin de İstanbul Üsküdar’da yaşandığını belirten Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi’nden sonra Ferah Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Küplüce Mahallesi’nde 140 bin metrekarelik bir alanda yeni dönüşüm projesine başlanacağını açıkladı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çamlıca’da düzenlenen bayrak töreninde, Üsküdar’daki dönüşüm için talimat verdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bu bölgelerde saha tespit çalışmaları ve fizibilite çalışmalarına Üsküdar Belediyesi ile beraber başlandı. Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde yaklaşık 1.500 bağımsız birim ve 155 bin metrekare yapı stokunun dönüştürülmesi hedefleniyor. Küplüce Mahallesi’nde ise yaklaşık 3 bin bağımsız birim ve 300 bin metrekare mevcut yapı stokunun dönüşümü gerçekleştirilecek” dedi. Kurum hak sahipliği tespiti, projelendirme çalışmaları yapılan mahallerde vatandaşlarla uzlaşma sürecine de yakında başlanacağını, sonrasında da inşaat çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

AĞUSTOSTA TESLİM

Çamlıca Camii’ne komşu Kirazlıtepe’de kentsel dönüşüm çalışmalarının 2019 yılında başladığını hatırlatan Bakan Kurum, “İlk etabı ağustos ayında ikinci ve üçüncü etapları da 2022 sonunda tamamlanacak dönüşüm projeleriyle birlikte 566 bina, 1.595 bağımsız birimin dönüşümü gerçekleşmiş olacak” dedi. Kirazlıtepe’de konutların yatay mimaride olduğuna da dikkat çeken Bakan Murat Kurum, “Zemin artı üç dört katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Cami’miz ve Çamlıca Tepe’mizle komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir proje yapıyoruz. Kirazlıtepe’de proje ağustos ayı itibariyle bitecek ve hak sahibi kardeşlerinize teslim ediyor olacağız. Diğer mahallelerimizde de en hızlı şekilde riskli yapılar yenileceğiz” dedi. Dönüşüm başında tüm vatandaşlarla anlaşılamadığını hatırlatan da Kurum, “Ancak biz 18 yılda yaptığımız her işte olduğu gibi kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde projelerimizi yürüttük” diye konuştu.



5 YILDA 1.5 MİLYON KONUT

Bugüne kadar yapılan ve planlanan projelerle birlikte Üsküdar’da toplam 22 bin 155 bağımsız birimin dönüştürülmüş olacağına dikkat çeken Bakan Murat Kurum, hedeflerinin ülke genelinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1.5 milyon acil öncelikli konutu dönüştürmek olduğunu ekledi.







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