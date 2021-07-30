İstanbul’da 750 minibüs ve 250 dolmuş, taksi oluyor

Dün, İstanbul Kongre Merkezi’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) gündeminde İstanbul’a bin yeni taksi önerisi de vardı. İBB’nin getirdiği öneri için yapılan ilk oylamada 16 hayır, 11 evet oyu kullanıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediyesini temsilcilerinin de oy kullanması gerektiğini söyleyerek oylamanın yenilenmesini istedi. İlçe belediye temsilcilerinin oylamasında da teklif 25’e karşı 37 hayır oyu ile kabul edilmedi. UKOME’nin yapısına müdahale edildiğini, kararın siyasi olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un ihtiyacı olan taksi düzenlemesini ısrarla gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi. Ancak UKOME toplantısında ayrıca 750 minibüsün ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

ULAŞIMA YÜZDE 15 ZAM

UKOME toplantısında alınan bir diğer kararla elektronik bilet fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı. Oybirliğiyle alınan karara göre 3.50 TL olan tam elektronik bilet 4.025 TL’ye, 1.70 TL olan öğrenci bileti ise 1.95 TL’ye çıktı. Ayrıca okul servis ücretlerine de yüzde 15 oranında zam yapıldı. Buna göre en kısa mesafe 271 TL’den 311.65 TL’ye çıkarken, en uzun mesafe de 650 TL’den 747.5 TL’ye çıktı. Personel servis taşıma ücretleri de zamlandı. Buna göre 10-17 koltuklu servisler kişi başı 144 TL’den 165.6 TL’ye, 36-45 koltuklu servislerin 263 TL’den 302.4 TL’ye çıktı. Zam kararları oy çokluğuyla kabul edildi. En az yüzde 21.82 zam isteyen servisçiler odası karara muhalif kaldı.

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