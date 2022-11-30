İstanbul'da 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü kabul edildi

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kasım ayı toplantısı bugün saat 15.00'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, e-skuterlerin hız limitinin düşürülmesi teklifleri görüşüldü.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi, 500 engelsiz taksi olmak üzere toplam 2 bin 625 yeni taksinin hizmete girmesini önerdi. Toplam 2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüşümü oy çokluğu ile kabul edilirken, 500 engelsiz taksi teklifi reddedildi. Toplu ulaşım ücret tarifesi formülünün revize edilmesi teklifiyse oy çokluğu ile reddedildi. Bunun yanı sıra Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün teklifi üzerine paylaşımlı e-skuterların hız limitinin 25 kilometreden 20 kilometreye düşürülmesi kararı alındı.

Haberin Devamı

'ENGELLİ BİREYLER SARI TAKSİ TARİFESİNİ, NORMAL VATANDAŞLAR YÜZDE 30 FAZLA ÜCRET ÖDEYECEK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "İstanbul'da engelli birey sayısı 370 bin 430. Bu taksi teklifini sadece engelli vatandaşlarımız için değil dezavantajlı olan tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucuna 2 mahalleye bir taksi olacak şekilde 500 engelsiz taksinin İstanbul'da hizmet vermesini istiyoruz. Ücret tarifesi ise engelli bireyler sarı taksi tarifesi ile kullanacaklar normal vatandaşlar ise yüzde 30 fazla ücret vererek kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ ENGELSİZ TAKSİ TEKLİFİNE OLUMSUZ'

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu engelsiz taksi teklifi hakkında "Engelli bir vatandaşımızın taksiciler odasından bu tarz taksi istediğini rastlamadık. Avrupa ülkelerini inceledik. Amaç burada 5 bin taksi plakasının İBB tarafından verilmesinin önünün açılması. Bizim görüşümüz olumsuz" dedi.

'TAADDÜTLER YERİNE GETİRİLMEZSE ESKİ HATLARINA İADE EDECEKLER'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan "Minibüsten taksiye dönüşecek araçların bize taaddüt vermesi gerekli. Araçla ve şoförlerle ilgili olacak. Bu taaddüttü yerine getirmezlerse alacağım karar gereği eski hatlarına iade edecekler bu dönüşüm hakkını kazananlar. Minibüsten taksiye dönüşecek aracın 8+1 araç olarak hizmet vermesini istiyoruz. Bu araçlarda mutlaka güvenlik bölmesi olacak. Esnafımızın mağdur olduğu birçok olay var. İstanbulkart'a entegre olması gerekiyor. Şoförler 15 gün eğitim alacak. Eğitimi İBB verecek. taksi dolmuşlardan herhangi bir şart istemeyeceğiz. Bunun için 30 günlük başvuru açacağız" ifadelerini kullandı.