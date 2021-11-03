İstanbul’da 1000 yeni taksi kurayla belirleniyor

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Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde, noter eşliğinde 2 gün sürecek kura çekimiyle 4 bin başvuru arasından bin araç taksiye dönüştürülecek. Kura çekimi töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki trafiğin pandemi döneminde özel araç kullanımıyla arttığına dikkat çekip, İBB olarak 10 kez UKOME gündemine getirdikleri yeni taksi plakası ve sistemine ihtiyaç duyulduğunu savundu.

“İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu var” diyen İmamoğlu, yeni taksi tekliflerinin defalarca reddedilmesinden yakınıp, kararlarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Yeni 1000 taksi plakası kararı hayata geçirilene kadar defalarca reddedildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bu iş neden bir seneye yakın bekledi” diyerek esnafla dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Taksi dönüşüm projesine karşı çıkan esnafa, “Derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?” diye soran İmamoğlu, “Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde böyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum. Az önce sordum, davetli olmasına rağmen o esnaf odası başkanı bugün aramıza katılmamış. O esnaf odasına 1000 tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Bari gel de onlara kendini göster” diye seslendi.