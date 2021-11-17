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İstanbul’a yeni su arıtma tesisi

#İstanbul#Su Arıtma Tesisi#Maliyet
İstanbul’a yeni su arıtma tesisi

İstanbul’a, günde 500 bin metreküp temiz su sağlayacak olan Ömerli’deki ‘Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi’ hizmete girdi. Tesisin 600 milyon liraya mal olduğu belirtildi.

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Anadolu Yakası’nın tamamı ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan tesisin devreye girmesiyle birlikte Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri’nin toplam kapasitesi günlük 2 milyon 50 bin metreküpe ulaşacak. İSKİ’nin içme suyu arıtma kapasitesini yüzde 11.5 ve ‘Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin kapasitesini ise yaklaşık yüzde 32 oranında artıracak tesisin açılışını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, musluktan akan içme suyunu sağlayacak arıtma tesisinin günlük 500 bin metreküp kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

BAKANLIĞA TEŞEKKÜR

İstanbul’da İSKİ olarak toplam 10 milyar liralık yatırım planladıklarını kaydeden İmamoğlu, dünyanın en önemli meselesinin küresel ısınmaya karşı ortak mücadele olduğunu ve son yıllarda ani sel baskınlarına neden olan iklim değişikliğinin, dünyadaki bütün ülkeleri sorunu olup, özüm bulması gereken alanlar olduğunu ifade etti. Marmara Denizi’nin müsilaj sorununun İstanbul’un en kritik çevre sorunlarından biri olduğunu, sanayi atıkları ve tarımda kullanılan ilaçların Marmara Denizi’nin tehdit ettiğini hatırlatan İmamoğlu, müsilajla ilgili sıkı bir seferberlik başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti. İmamoğlu, müsilajla ilgili belediyeler ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantılarda, Marmara Denizi’nin koruma alanı şeklinde tasarlanmasının konuşulduğunu ifade edip, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalar ilçesinin plan yapma yetkisinin ilçeden alınıp bakanlığa devredilmesine ise tepki gösterdi.

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#İstanbul#Su Arıtma Tesisi#Maliyet

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