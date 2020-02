İstanbul’a yatırım daveti

Herkesi çağırdığını belirten İmamoğlu, “Geç kalanlar üzülecekler” dedi. Haliç Kongre Merkezi’nden düzenlenen toplantıyla İstanbul Yatırım Ajansı’nı tanıtan İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “Biz, herkesi davet ediyoruz, onu söyleyeyim. Devletimizin, hükümetimizin her kademesini, İstanbul’un her sivil toplum kuruluşunu davet ediyoruz. Ben, bu şehrin her belediyesini ziyaret ediyorum. Her kurumunun kapısını çalıyorum. Gelmemekte ısrar edenler, geride kalırlar. Hızımıza yetişemedikleri için üzülürler. Onun için, bizim ortaya koyduğumuz bu hızı, hoşgörüyü, gelişim modelini yakalamak isteyenler aramıza katılsınlar, geç kalmasınlar. Geç kalanlar, çok üzülecekler. Bizim kapımız ardına kadar açık. Bu süreçler, korkarak, ürkerek yürütülemez. İstanbul adını taşıyan her kurum, bu tür toplantılara katılsınlar ve katkı sunsunlar” dedi.



YİNE ALTIN OLACAK



Yerli-yabancı birçok finans kuruluşu, yatırım, teknoloji, turizm ve farklı sektörlerden temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşan İmamoğlu, şöyle devam etti: “ Kazan kazan ilişkisiyle katma değer yaratmak, İstanbul’un tarihinde ve DNA’sında var. İstanbul’un taşı toprağı yeniden altın olacak. Tarihe adını yazdırmak isteyen bu şehre yatırım yapar.” İstanbul’un değerini anlamak için dünya haritasına bakmanın yeterli olacağını vurgulayan İmamoğlu, “Dünyadaki en önemli pazarlara 4 saatlik uçuş uzaklığında ve 3 milyarlık bir nüfusa erişim sağlayabiliyor. Londra, New York, Paris, Amsterdam, Tokyo, Sidney, Milano gibi artık İstanbul’un bir yatırım ajansı var” diye konuştu.

İmamoğlu İYA’nın amaçlarını da şöyle sıraladı: “Dünya metropolü niteliğini güçlendirmek. Teknoloji ve yaratıcı endüstrilerin merkezi olmak. Yabancı yatırımcılara açık ve dürüst olmak. Kitle ulaşım yatırımlarına odaklanmak. Kentin doğusun değiştirecek yatırımlar yapmak. Yüksek teknoloji kurumları geliştirmek. Yeni teknoloji, yazılım ve tasarım şirketlerine destek olmak. Yaratıcı insanlarla işbirliği yapmak. Küresel ısınmayı dikkate alan teknolojileri desteklemek. Özgürlükleri ve yaratıcığı ateşlemek. Turizm yatırımlarına öncelik vermek. Entegre tarımsal üretime yatırım yapmak.”