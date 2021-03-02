İstanbul’a iki yeni raylı sistem hattı

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda 2 yeni tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’da birbiri ardına hayata geçirilen dev projelerin kenti ve ülkeyi parlak bir geleceğe hazırladığını söyledi. Karaismailoğlu, dün İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünele ilk kazmayı vurduklarını anlattı.

11.8 KM İLERLEME

Karaismailoğlu, başlayacakları kazı çalışmalarında toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek yıl sonunda Halkalı istasyonuna ulaşmayı planladıklarını kaydederek, Marmaray Halkalı istasyonu ile başlayan yüzde 55’lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta Marmaray, Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve İstanbul Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-havalimanı hattımız Halkalı istasyonundan Marmaray banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayaşehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı metrosuna, havaalanından da İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hattına bağlanacaktır” diye konuştu.

KENTİ SARACAK

Bakan Karaismailoğlu, bu hatların tamamlanması ile Kağıthane ve Kemerburgaz’dan Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece’ye de metro bağlantılarının sağlanmış olacağını kaydederek, “Böylece Gebze’den Halkalı’ya uzanan Marmaray hattının devamında Halkalı-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı-Gayrettepe hatları ile toplamda yaklaşık 146 kilometrelik, İstanbul’u çepeçevre saran bir raylı sistem hattı tamamlanmış olacaktır” diye konuştu. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattını 2021 sonunda, İstanbul Havalimanı-Halkalı hattını ise 2022 sonunda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.