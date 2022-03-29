İstanbul’a HIZRAY geliyor

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İmamoğlu’nun Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı anlattığı toplantıya İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da katıldı. Ekrem İmamoğlu ‘yıldız proje’ olarak anlattığı HIZRAY projesiyle ilgili şunları söyledi: “HIZRAY 13 istasyonda, 12 transfer merkezi üzerinden İstanbul’un bütün raylı sistemlerine kuzey-güney ekseninde birleşen bir hat. Hem hâlihazırda işlemekte olan hem de inşaat halindeki bütün raylı sistem hatlarını birinci ve ikinci derecede direkt birbirine bağlayan bir hat. 100 kilometre/saat ortalama hızla yolculukların gerçekleşeceği bu ekspres hattımız sadece İstanbul’u bir uçtan bir uca bağlamayacak, aynı zamanda İstanbul’un üç havalimanını da birbirine bağlamış olacak. HIZRAY, İstanbulluların yaşam kalitesi için, kesinlikle bir yıldız projesidir. Projemiz ve fizibilitesi hazırdır. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak olan bu projenin ihale hazırlık dokümanlarını da yıl sonuna kadar hazır edeceğiz.” Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı hakkında da bilgiler veren İmamoğlu, Tarihi Yarımada olarak adlandırılan Suriçi’ne girecek araçlara sınırlama getireceklerini, girmek isteyenlerden daha fazla ücret alınacağını söyledi.

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TRAMVAY EMİNÖNÜ’NE UZUYOR

İBB ilk etabı bir yıl önce hizmete giren Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki tramvay hattını Eminönü’ne uzatacak çalışmayı başlattı. 2023 Ağustos ayında devreye girmesi planlanan ikinci etabın tamamlanmasıyla, Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ile hat Tarihi Yarımada’nın uç noktasına bağlanmış olacak. Çalışma boyunca trafik akışı, Aksaray – Taksim ve Taksim Aksaray istikametlerinde oluşturulan sirkülasyon yolu üzerinden yapılacak. Proje kapsamında Eminönü’ndeki otobüs durakları da Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün Unkapanı Durağı çıkışında bulunan İSPARK’ın bulunduğu alana taşınacak. Otobüs durakları bu bölgede metroyla entegre olacak.