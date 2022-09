İstanbul’a 8 ayda 10 milyon turist geldi 

Haberin Devamı

Türkiye turizmi pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte hızlı bir yükseliş içine girdi. 2022 yılı daha bitmeden hedefler yukarı yönlü revize edilmeye başladı. Önceki gün açıklanan verilere göre Türkiye’yi 2022 yılının ilk 8 ayında geçen yıla göre yüzde 108.48 artışla 29 milyon 334 bin 652 yabancı ziyaret etti. Yurtdışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı, 32 milyon 500 bin 190 kişiye ulaştı. İstanbul’a ilişkin rakamları da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu’na göre şehrimize ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 8 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı 10 milyon 180 bin 789 oldu” dedi. Vali Yerlikaya İstanbul’a en çok Rus turistlerin geldiğini ifade ederken Rusları, Almanlar, İranlılar, Suudi Arabistanlılar ve ABD’lilerin takip ettiğini kaydetti. Turizm sektör temsilcileri de, İstanbul’da otellerde kış ayları doluluklarının hızla yükseldiğine dikkat çekti.



47 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ



İstanbul Ticaret Odası Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul’un 2022 yılına hızlı bir giriş yaptığını ifade ederek, “İstanbul turizmi 2020’de neredeyse dibi görmüştü. Seyahatlerin kısıtlanması, alınan pandemi önlemleri nedeniyle turist sayısı ve gelirleri bir hayli düşmüştü. 2022 ile birlikte biriken taleplerle birlikte doluluklar hızlı yükseldi. 2019’u birçok noktada yakalasak da fiyatlar da henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadık. 2022 sonunda Türkiye turizminde rekorlar kırılacaktır. 47 milyar dolarlık gelir hedefinin ulaşılabilir hatta geçilebilir olduğunu düşünüyorum” dedi. İstanbul’da eylül ayı doluluk oranlarının ortalama yüzde 90 seviyelerine geldiğini belirten Karacabay, “Ekim ayında da doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayı için daha şimdiden gelen rezervasyonlarla yüzde 60 doluluk yakalandı. Aralık ayı doluluk oranları ise yüzde 45 seviyelerinde. Bu seviye daha da yükselecektir. 2023 için gelen rezervasyon talepleri de otelcileri memnun ediyor. Eğer bir sorun yaşanmazsa artık bizim için her ay turizm sezonu olacak. 2023 için otel fiyatlarında da yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. 2023’te herhangi bir problem olmazsa yeni rekorlar kırılacaktır. Ocak-şubat-mart aylarında da çok ciddi yükseliş yaşanacak gibi duruyor. Ancak bu yükselişte koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler etkisi çok büyük. 2024 itibariyle yükseliş duracaktır. Belli bir seviyeye oturacaktır. Şu anda İstanbul’da otel odalarının fiyatları ortalama 120 Euro seviyelerine geldi. Bu rakam pandemi sürecinde 70 Euro’ya kadar gerilemişti” diye konuştu.



AVRUPA VE ORTADOĞU



İstanbul’un 30 milyon turist seviyelerini yakalayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Karacabay, “Şu anda İstanbul’a en çok Avrupalı turistler geliyor diyebiliriz. İngiliz ve Alman turist sayısı yükselişte. Ortadoğulu turistler de gelmeye devam ediyor. Şu anda dünyada resesyon ve enflasyon konuşuluyor. Ancak İstanbul’daki fiyatlar her ne kadar istediğimiz seviyelerde olmasa da Batılı turist tarafından kabul görüyor. 2021’in ilk 6 ayına göre 2022 ilk 6 ayda turist sayısı iki katına çıktı. 2022’de her ülkeden gelişlerde de yükseliş var. Ancak Ukrayna ve Rusya gerginliği nedeniyle iki ülkeden gelen turist sayısında büyük kayıp yaşandı” dedi. İstanbul otellerinin en büyük problemleri arasında online satış kanallarının aldığı paylar olduğunu söyleyen Karacabay, “İstanbul otellerinin satışların yüzde 90’ı online kanallardan geliyor. Ancak yüzde 15 ile 50 arasında komisyon ödüyoruz. Bu komisyon oranları otelcileri zorluyor. Avrupa bu konuda çalışma yaptı ve online kanalların aldığı payları yüzde 10-12 arasında sınırladı. Türkiye’de de bunun sağlanması için gelecek dönemde çalışmalarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.