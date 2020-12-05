İstanbul’a 4 yeni metro hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 33 yıl aradan sonra, yurtdışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a kazandırdığımız 580 milyon dolarlık finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız” dedi. Yaptıkları yurt dışı ziyaretler ve ekibinin etkin çabaları sonucunda geçen sene ülke dışı finansman bulduklarını hatırlatan İmamoğlu, bu şekilde durmuş haldeki 6 hatta birden raylı sistem inşaatlarını yeniden başlattıklarını vurguladı.

‘ÇALIŞMALARA BAŞLADIK’

İmamoğlu, şu bilgileri verdi: “2 yıldır tamamen durmuş olan bu hatlardan ilki olan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro hattını, hızlı bir şekilde tamamladık ve halkımızın hizmetine açtık. Başladığımız Alibeyköy-Eminönü tramvay hattını birkaç hafta sonra açacağız. Yine 2021 yılı içinde İkitelli-Bahariye kısmi metro inşaatını ve Cibali-Alibeyköy tramvay inşaatını bitirerek, açılışlarını yapacağız. İnşaatlarını yeniden başlattığımız tüm hatlarımızı, 2022 ve 2023 yıllarında tamamlayarak hizmete açacağız. Elbette ki 16 milyon İstanbullunun hayatının kolaylaştırılması için çok daha fazla yatırımın yapılması gerekiyor. Bu kapsamda inşaatları tümden durmuş olan; Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı ve Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hatlarının finansmanı için bankalardan borç almak yerine, bu kez yeni bir finansman aracı olarak, Eurobond ihracı yapmak üzere arkadaşlarımızla çalışmalara başladık. Bahsettiğim 4 metro hattımızın proje finansmanı için, uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli, 580 milyon ABD Doları tutarında ilk teminatsız Eurobond ihraç etmeyi başardık. 2 Aralık Çarşamba günü yapmış olduğumuz tahvil ihracımız çok büyük ilgi gördü. Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4.3 kat, yani 2.5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık.”

Yeni finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızlıca başlayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Böylelikle İstanbul, toplam 52.1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak” diye konuştu.



HIZRAY PROJESİ



Planlanan yeni ihaleler hakkında da bilgi veren Ekrem İmamoğlu, “Sabiha Gökçen’den Halkalı arasında doğudan batıya, İstanbul’u boydan boya yaklaşık 55 dakikada geçecek olan ‘Hızray’ projemizi İstanbul’a hediye etmek adına ihale etmek düşüncesindeyiz. Yine uzun yıllardır İstanbul’un batısını ilgilendiren İncirli-Beylikdüzü hattı ile ilgili de aynı kapsamda 2021 yılında bu hatlarımızı da ihale etmek düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.