İstanbul’a 250 dev gemi

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PANDEMİN etkilerinin azaldığı son günlerde turizm konusunda olumlu haberler gelmeye başladı. Son olarak bugüne kadar Türk limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi olan Costa Venezia, İstanbul’a geldi. 5 gün boyunca Galataport’ta konaklayacak olan dev gemiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da bir ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, burada turizm konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy’a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. 2 Mayıs’ta Ege’ye açılacak gemide konuşan Ersoy, “Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı cruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul’a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere cruise turlarına başlayacak. İlk etapta 25 tur planlanıyor. Kışa kadar bu turlar devam edecek. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. Yeni bir port ihalesi daha yapılıp İstanbul’un geçmişten çok daha fazla cruise müşterisi alan hatta Avrupa’daki sayılı cruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz. Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200’ü geçmiş rezervasyon var. Bu sayı 250’ye de çıkabilir. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi. Yeni port için yerin belli olduğunda dikkat çeken Ersoy, “Ulaştırma Bakanlığımız da çalışıyor Yenikapı civarlarında bir çalışma var tamamlandıktan sonra tanıtımı yapılacaktır. Bu yılki 200 cruise gemisi Galataport için geçerli. Biliyorsunuz Kuşadası Çeşme’ye gelen cruise gemileri de var. Antalya’da yanaşanlar var” ifadelerini kullandı.

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HEDEFLERDE SAPMA YOK

Bu yıl için hedeflenen turist sayıları ve gelirleri hakkında da değerlendirmeler yapan Bakan Ersoy, “Bu yıl hedefimiz 42 milyon turist. Bu hedeften de sapmadık. Gelir hedefimiz de 35 milyar dolar. Tabi sonrasında Karadeniz’de çıkan savaş sonucu da bir kısıtlama olur mu engel olur mu diye endişeler var ama ben bakanlık olarak daha önce de açıkladım şimdi de açıklıyorum. Biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimize sadığız. Turizm Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Alternatif pazarlarda özellikle batı pazarlarında ve Orta Doğu pazarlarında geçen seneye kıyasla çok ciddi artışlar var. İnşallah sektör ve devlet el ele vererek yılın başında açıkladığımız rakamı ulaştıracağız ve rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz.

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‘ÖNCELİKLE ATEŞKES SAĞLANMALI’

RUSYA-Ukrayna savaşının turizme etkileri ile ilgili olarak da konuşan Mehmet Ersoy, “Önceliğimiz savaşın bitirilmesi ve barış sürecini hızlı bir şekilde temin edilmesi. Turizm ondan sonra geliyor. Bu bağlamda sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Dünyada en çok gayret eden ülke biziz. Bizim şu anda önceliğimiz ateşkesin sağlanması” dedi.

‘İSTANBUL’A 5 KITADAN MİSAFİR GETİRECEĞİZ’

1 Mayıs itibari ile her pazar İstanbul GalataPort’tan hareketle Türkiye ve Yunanistan limanlarını 8 ve 15 günlük 4 farklı program dahilinde gezecek olan yolcu gemisi, kasım ayından itibaren Nisan 2023 tarihine kadar rotasını 12 günlük programı ile Doğu Akdeniz’e çevirecek. Costa Venezia 2023 Nisan ayına kadar aralıksız düzenleyeceği seferleriyle İstanbul’u ana port olarak kullanan ilk büyük yolcu gemisi olacak. 4 futbol sahası büyüklüğün-deki geminin Türk turizmi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeke Costa Grup ortağı AY Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, “İstanbul’a dünyanın 5 kıtasından misafirlerimizi uçakla gelerek burada ağırlayacağız. Sadece Türkiye değil, Akdeniz ülkelerini de ziyaret edecekler. Ardından ülkemizi ağırladıktan sonra tekrar uçakla bulundukları ülkelere göndereceğiz” dedi. (İHA)