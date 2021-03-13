İstanbul’a 2.6 milyarlık projeyle giriş yapacak

Pasifik İnşaat toplam hasılat için 2 milyar 650 milyon lira, şirket payı olarak da Emlak Konut GYO’ya 1 milyar 192 milyon 500 bin TL taahhüt etti. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, geçmişte yaptığı açıklamalarda İstanbul’da yatırıma sıcak baktıklarını, şehrin merkezinde olmak istediklerini dile getirmişti. Ankara merkezli şirket bu ihaleyi alarak İstanbul’daki ilk yatırımı için de adresi seçmiş oldu.

12 FİRMA YARIŞTI

Ortaköy arsası için ihalenin ilk oturumu 5 Mart’ta yapılmış, sektörün önde gelen 12 firması teklif sunmuştu. 11 Mart’ta düzenlenen ikinci oturuma ise 7 firma teşekkür mektubu gönderirken, 5 firma sözlü turlara kaldı. Sözlü turda en yüksek teklifi veren Pasifik inşaat ihalenin kazananı oldu. Next Level markalı projeleriyle tanınan şirket bu markasını şimdi İstanbul’a taşıyacak.



ESKİ LOJMAN ARSASI

Etiler girişindeki eski Levent Jandarma Lojmanları’nın yer aldığı arsa Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ’ye devredilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021’de rezerv yapı alanı ilan edilen arsanın Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021’de onaylanmıştı. Şehrin merkezinde, ticaret kullanımının yoğun olduğu Barbaros Bulvarı’na cepheli olup, Büyükdere Caddesi’ne yakın konumda bulunan arsanın turizm-ticaret-konut imarı bulunuyor. Bu durumda arsaya AVM, otel, konut ve rezidans inşa edilecek. 2 bin 748 metrekare park alanı olmak üzere toplam 19 bin 879 metrekare büyüklüğündeki arsaya 28 bin 266 metrekare inşaat yapılabilecek.

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