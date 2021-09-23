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İstanbul’a 100 teknelik Karapark

#İstanbul#Karapark#Tekne
İstanbul’a 100 teknelik Karapark
Fatma Aksu

İstanbul’da 2012 yılından bu yana İstinye ve Tarabya’da teknelere denizde park hizmeti veren İSPARK bu kez Maltepe’de karada park hizmeti vermeye başladı.

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Tekneparkları ile sektörde faaliyete başlayan İspark İstmarin, İBB bünyesinde ilk kez, Karapark hizmetini İstanbullu yatçıların kullanımına sundu. 100 tekne kapasiteli alanda 15 metreye kadar tekneler karaya alınacak. Burada bakımları da yapılabilecek.

İSPARK yatçıların talebi doğrultusunda İSTMARİN markasıyla hayata geçirdiği yeni projesini lk kez Marmara Boat Show Fuarı’nda tanıttı. Maltepe’de işletmeye açılarak yatçıların hizmetine sunulan Karapark (çekek) 100 tekne konaklama kapasitesine sahip. Tekne sahiplerinin konaklama, bakım ve onarım ihtiyaçlarını giderebildikleri alanda, teknelere alt yıkama, elektrik ve su hizmeti de veriliyor. Maltepe Karapark alanında, tekneler kısa ve uzun süreli olarak konaklayabilecek. 100 tekne kapasiteli alanda 15 metreye kadar teknelerin karaya alınması planlandı.

KİMYASAL ARITMA TESİSİ

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Teknelerin karaya alınarak bakım ve onarım yapılmasına imkan sunulan Karapark alanında temizlik ve alt yıkama amaçlı kullanılan suların denize akarak kirlilik oluşturmasının önüne geçilecek. İşletme alanına kurulan kimyasal arıtma sistemiyle kirli sular toplanacak ve arıtılarak tekrar kullanılacak. Bu yöntemle hem kirli suların deniz kirliliği oluşturmasının önüne geçilecek hem de su tasarrufu sağlanacak.

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#İstanbul#Karapark#Tekne