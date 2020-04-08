İstanbul yılın ilk çeyreğinde 218 noktaya ihracat yaptı

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı. Böylece İstanbul, Türkiye'nin ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği 42,8 milyar dolarlık ihracatın yüzde 39'unu sırtladı.



EN FAZLA İHRACAT HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEN

İstanbullu ihracatçılar ocak-mart döneminde 27 farklı sektörden ürün satarken bu sektörlerin 14'ünde yıllık bazda artış kaydedildi.

Türkiye ekonomisin kalbi olarak nitelendirilen şehirden bu dönemde en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör 2,9 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon olurken, sektörün yıllık bazda ihracatı yüzde 6,3 azaldı.

Sektörel bazdaki ihracatta hazır giyim ve konfeksiyonu 2,4 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla çelik, 1,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller takip etti. Böylece, söz konusu 6 sektör, İstanbul'un toplam ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirmiş oldu.



ORANSAL BAZDAKİ ARTIŞTA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÖNE ÇIKTI

Oransal bazda dış satımı en fazla artan ilk üç sektör ise yüzde 126'lık artış ile yaş meyve ve sebze, yüzde 80'lik artış ile gemi ve yat ve yüzde 40'lık yükseliş ile fındık ve mamulleri oldu. İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde ihracatı artan diğer sektörler halı, mücevher, çimento, meyve ve sebze mamulleri, mobilya, kimya, kuru meyve, iklimlendirme sanayisi, demir ve demir dışı metaller, diğer sanayi ürünleri ve hububat olarak sıralandı.



18 SEKTÖRDE TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ

Yılın ilk 3 ayında, İstanbul Türkiye'den ihracat gerçekleştirilen 27 sektörün 18'inde ise lider il olarak ön plana çıktı. Bu sektörler "çelik, çimento, demir, deri, diğer sanayi ürünleri, elektrik elektronik, gemi ve yat, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, iklimlendirme sanayisi, kimya, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, meyve ve sebze mamulleri, mobilya, mücevher, su ürünleri, tekstil ve ham maddeleri" oldu.



İSTANBUL'UN LİDER İHRACAT PAZARI: ALMANYA

Yılın ilk çeyreğinde mega kent, 218 noktaya ürün sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu dönemde İstanbul'dan en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı. Ocak-mart döneminde İstanbullu ihracatçıların ürünlerine en çok rağbet gösteren ikinci ülke dış satımı yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,2 milyar dolara yükselen İngiltere oldu.

İstanbul'dan İtalya'ya ihracat bu dönemde yüzde 11,7 azalarak 763,6 milyon dolar olurken, en fazla ürün satılan diğer ülkeler 692,6 milyon dolarla İspanya ve 647,7 milyon dolarla ABD şeklinde sıralandı.