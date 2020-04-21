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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

İstanbul ve Ankara'da acele kamulaştırma kararı

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İstanbul ve Ankara'da acele kamulaştırma kararı
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İstanbul ve Ankara'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İstanbul'un Ümraniye İlçesi ile Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi sınırlarında yer alan ve riskli alan kapsamında bulunan taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazların da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin tamamlanması amacıyla tapuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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