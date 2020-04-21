İstanbul ve Ankara'da acele kamulaştırma kararı

İstanbul'un Ümraniye İlçesi ile Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi sınırlarında yer alan ve riskli alan kapsamında bulunan taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi sınırlarında bulunan bazı taşınmazların da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin tamamlanması amacıyla tapuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.