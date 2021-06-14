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Ekonomi
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

İstanbul Üniversitesinden muhtelif gayrimenkuller satılık

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İstanbul Üniversitesinden muhtelif gayrimenkuller satılık

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 9 adet taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda gösterilen gün ve saatte her bağımsız bölüm ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri asıl olarak sunmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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