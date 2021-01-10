İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim/Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 31.12.2020

SON BAŞVURU TARİHİ: 14.01.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 19.01.2021

GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 22.01.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 26.01.2021

BAŞVURU EVRAKLARI

1- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu (https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar#),

2- T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge),

5- Lisans ve Lisansüstü Diplomalar veya Geçici Mezuniyet Belgeleri, Uzmanlık Belgeleri (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya Resmi Kurum onaylı belge),

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğini gösterir belge (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya Resmi Kurum onaylı belge),

7- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devletten alınacak karekodlu belge),

8- ALES Belgesi,

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf,

10- Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç

belgesi),

11- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacak karekodlu belge),

12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.) (e-Devletten alınacak karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge),

13- Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır) (Kurum onaylı belge),

14- Sertifika ve/veya istenilen diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır) (Kurum onaylı belge),

15- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair Öğrenci Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.) (Resmi Kurum onaylı veya e-Devletten alınacak karekodlu belge)

Başvurular ilgili birimlere Şahsen veya Posta yoluyla yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli

başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- Sınavın kazanılması durumunda atanmaya hak kazanan aday/adayların, belgelerinin (diplomalar, transkript vb.) asıllarının Resmi Kurum Onaylı (ASLI GİBİDİR) veya noter onaylı nüshalarını teslim etmesi zorunludur.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından, ilgili birimde birden fazla kadro ilanı olması durumunda, adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri

gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusuda değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır.

8- Araştırma Görevlisi kadro ilanına başvuran adayların, ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartını taşımaları, atama işlemleri gerçekleşirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.

9- 06/02/2013 tarih, 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süreleri yeniden başlayan öğrenciler ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin; Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

13- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.