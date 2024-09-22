İstanbul turizmine 50 milyon TL’lik katkı

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TURİZM sektörünün yakından takip ettiği “İstanbul Turizm Fuarı için geri sayım başladı. Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman 9 -10 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek fuar öncesinde, gazetecilerle bir araya geldi. Ataman, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek fuarın halka kapalı olacağını söyledi. Fuarda 35 ülkeden tur operatörleri, outgoing acentaları, luxury travel ve incentive firmalarının bir araya geleceğini belirtti.

100 MİLYON EURO’LUK ANLAŞMA

Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkeden yöneticinin fuara katılacağını ifade eden Ataman, “İş yapan insanları getirmek hedefimiz. Planlarını sorguluyoruz, üç gün boyunca İstanbul’da misafir edeceğiz. Fuarın ekonomiye de çok ciddi katkısı olacak. 400’e yakın katılımcı olacak. 200 de yurtdışından gelen satın alımcı var. Yeni dönemin anlaşmalarına imza atılacak. Öyle ki fuar döneminde bir araya gelecek otel ve acentaların yeni sezon anlaşmaları için 100 milyon Euro’luk kontrata imza atması öngörülüyor” dedi.

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2025 HEDEFLERİ KONUŞULACAK

Fuarda konuşulacak konulara da değinen Ataman, “Zirvede, 12 konu başlığı altında 2024 değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentileri konuşulacak. Üç ana oturumun yanı sıra; Sürdürülebilir Turizm, Sinema Sektörünün Turizmdeki Yeri ve Önemi, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Yapay Zekâ, Belediye Başkanları ile Destinasyonlar, Avrupa-Türkiye Turizm Forumu ve Ülkeler Oturumu gibi sektörü kapsayıcı ve katılımcılara ilham verecek oturumlar da gerçekleştirilecek. Dizi ve sinema sektörünün turizme katkısı yadsınamaz.

O nedenle bu konuyu özel bir oturumla ele alacağız. Bu oturuma Gülseren Budayıcıoğlu ile OGM Film Yapım’ın sahibi Onur Güvenatam katılacak” dedi.

ŞEHRİN EKONOMİSİ DE CANLANACAK

Fuara 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılacağını belirten Ataman, binden fazla da yabancı ziyaretçi olacağını ifade etti. Ataman fuar döneminde İstanbul ekonomisinin de pozitif etkileneceğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Fuara katılan profesyonellerin harcama kapasitesi yüksek. Anadolu’dan 8-9 bin turizm profesyoneli gelecek. Bini aşkın yabancı turizm profesyoneli bu fuarda olacak. Bu kişilerin üç gün konaklaması, yeme-içme ve alışveriş potansiyelini baz aldığımızda kişi başı minimum bin 200 Euro’luk harcama yapılacak. 10-15 milyon Euro’luk, yani 50 milyon TL’lik bir harcama öngörüyoruz. Bu da hem otellere hem de şehir ekonomisine çok güçlü bir katkı sunacak.”

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GASTRONOMİ TANITILACAK

Türkiye’nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla ‘Gastronomi Turizmi’ temasının da fuarda yer alacağını belirten Ataman, Anadolu’nun zengin mutfak kültürlerinin “Kardeş Mutfaklar” başlığı altında tanıtılacağını söyledi. Ataman, etkinlikte yer alacak şefleri de şöyle sıraladı: “Murat Aslan, Cüneyt Asan, Özlem Mekik, Hamza Kalkan, Esra Torlak, Şenol Demirtaş, Erkan Yeşil, Hazer Amani, Cenk Atalay, Onur Babacan, Muhittin Fidan, Mehmet Butcher, Doğa Citci, Yıldız Öz, Samaha, Bedri Usta, Hasan Usta Kebap (İzzettin), Önder Köse.”