İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni yeniden işletmeye alınıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılması kararlaştırıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu.



Salgınla beraber kara yoluyla taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na kaydığını belirten Karaismailoğlu, Türkiye'nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite artırımı sağladığını ifade etti.



Denize kıyısı olmayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin başta Mersin ve Trabzon limanları olmak üzere Türkiye'nin limanlarından dünyaya açılabileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgın sürecinde en ağır darbeyi alan sivil havacılık sektörünün bu süreci en az zararla atlatması yönünde her türlü iş birliğinin geliştirilmesi için Türkiye'nin tecrübe paylaşımına hazır olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe fiziki olarak teati edilen her türlü evrakın bulaş riskinin azaltılmasını teminen iletişim teknolojilerinin ve dijital çözümlerin kullanımının da öneminin altını çizdi.



EİT Transit Ulaştırma Çerçeve Anlaşması çerçevesinde, taşımacılıktan alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini her zaman savunduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Taşımacılığın daha etkin hale getirilmesi ve bölgesel kalkınma için ikili ve transit taşımalarda kota uygulamasının kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi yönündeki her türlü çalışmayı destekliyoruz. Gerek ülke ekonomilerinin ayakta kalması gerekse Kovid-19 ile mücadelenin devam edebilmesi için tedarik zincirinin kesintisiz sürdürülmesi önem arz etmektedir. EİT ülkelerinin bazılarında da uygulanan PCR testi, aktarma zorunluluğu gibi uygulamaların gözden geçirilmesini temenni ediyorum."



SORUNSUZ TAŞIMA İÇİN FİKİR BİRLİĞİ



Açılış konuşmasının ardından yapılan toplantıda, üye ülkeler arasındaki ticarette en önemli ulaştırma modu olan kara yolu taşımacılığı alanında başta ilaç ve gıda maddeleri olmak üzere dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz taşınabilmesi konusunda üye ülkeler arasında fikir birliğine varıldı.



Toplantıda, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi. Söz konusu trenin işletmeye başlatılmasıyla güzergah üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra bundan sonra konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı.