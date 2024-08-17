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İstanbul son sırada... Konut fiyat artışı 34 ayın en düşüğü

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#Konut Fiyat Endeksi#Konut Fiyat Artışı#Konut Fiyatları
İstanbul son sırada... Konut fiyat artışı 34 ayın en düşüğü
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

Temmuzda konut fiyat endeki aylık yüzde 0.9, yıllık nominal olarak yüzde 38.7 arttı. Böylece Eylül 2021’den sonra en düşük oran görüldü. Fiyatlar reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 14.3 azaldı. TCMB verilerine göre İstanbul yüzde 26.8 artışla ülke genelinde son sırada.

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ARTAN fiyatlar, krediye erişim sorunu ve alternatif yatırım araçları geçtiğimiz aylarda konuta talebi sınırlayan önemli etkenler oldu. Yaşanan durgunluk fiyat artışını baskıladı, hatta reelde (enflasyondan arındırılmış) gerilemeye neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda konut fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38.7 oranında arttı. Böylece yıllık artışta son 34 ayın en düşük oranı görüldü. Konut fiyatları reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 14.3 azaldı ve reelde yıllık gerileme serisi 6 aydır devam etmiş oldu.

Ülke genelinde en düşük artış, yüzde 26.8 ile İstanbul’da görüldü. İstanbul’u yüzde 30 ile Adana-Mersin, yüzde 30.1 ile Antalya-Burdur-Isparta takip etti. En yüksek artış ise yüzde 66 ile Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli-Van-Bitlis-Hakkari-Muş bölgesinde yaşandı.

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3 BÜYÜK İLDE TABLO NASIL?

İstanbul, yıllık artışta 81 il içinde son sırada yer alırken, İzmir’de yüzde 37, Ankara’da ise 39.4 olarak hesaplandı. Aylık bazda ise 3 büyük ilde sadece Ankara’da yüzde 0.6 ile fiyat artışı yaşandı. İstanbul ve İzmir’de aylık 0.2 gerileme dikkat çekti.

ORTAMALA FİYAT NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası, konut fiyat endeksi hesaplamalarında bazı değişikliklere gitti. Bu kapsamda aylık olarak açıklanan illere göre metrekare bedelleri artık üç aylık çeyreklerde olarak açıklanacak. 2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 32 bin 433 lira oldu. 100 metrekare bir dairenin ortalama fiyatı 3 milyon 243 bin liraya çıktı. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 49 bin lira olurken, Ankara’da 26 bin 718 lira, İzmir’de 36 bin 796 lira olarak açıklandı.

İstanbul son sırada... Konut fiyat artışı 34 ayın en düşüğü

ARZDA TEHLİKE SİNYALİ... 2025 YILINI BEKLİYORLAR

ARTAN fiyatlar ve yüksek faiz önce tüketicileri, sonra üreticileri beklemeye geçirdi. Şirketler azalan talep, finansman sorunu ve öngörülemeyen maliyet artışı nedeniyle yeni konut projelerine başlamıyor, 2025’i bekliyor. Son 1-1.5 yılda elindeki projeleri zamanında teslim etmeye odaklanan firmalar, ya ruhsat almıyor ya da alsa da hemen başlamıyor. Üretimdeki bu iştahsızlık dün açıklanan yapı izin istatistiklerinde de kendini gösterdi.

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İstanbul son sırada... Konut fiyat artışı 34 ayın en düşüğü

2009’DAN SONRA EN DÜŞÜK RUHSAT

Ülke genelinde, ikinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22.7, daire sayısı yüzde 28.9 ve yüzölçüm yüzde 30.9 azaldı. İkinci çeyrekte inşası için ruhsat verilen bina sayısı 24 bin 82, daire sayısı 137 bin 210 oldu. Böylece pandemi etkisindeki 2019 yılını saymazsak 2009’dan sonra ‘en düşük ikinci çeyrek verisi’ görüldü.

Türkiye’de her yıl 750-800 bin yeni konuta ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Buna karşın bu yılın ilk yarısında ruhsat alınan daire sayısı yaklaşık 314 bin oldu. Alınan ruhsatlar sonrası çağu zaman inşaatlar hemen başlamıyor, başlansa da tamamlanması ortalama iki yılı buluyor. Bugün piyasa şartları nedeniyle fiyat artışının maliyetlerin dahi gerisinde kaldığını belirten uzmanlar, azalan arz ve yeni maliyetler nedeniyle önümüzdeki yıl fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

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İstanbul son sırada... Konut fiyat artışı 34 ayın en düşüğü

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