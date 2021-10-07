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İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı!

#Baykar Savunma#Selçuk Bayraktar#Bayraktartb2
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımı

BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya... Bir eylül daha geçti..." ifadelerini kullandı.

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Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar özel bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST2021'de Bayraktar AKINCI tarafından kaydedilen BayraktarTB2'nin görüntülerini paylaştı.

Sosyal medya kanallarında #tbt olarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın alıntıladığı tweette Baykar Savunma'nın paylaşımı yer alıyordu. Paylaşımda Teknofest 2021'de çekilen bir videoya yer verildi.

BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kanatlarımın altında… Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2" 

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#Baykar Savunma#Selçuk Bayraktar#Bayraktartb2