İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı!

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar özel bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST2021'de Bayraktar AKINCI tarafından kaydedilen BayraktarTB2'nin görüntülerini paylaştı.
Sosyal medya kanallarında #tbt olarak paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçtuk semaya..." ifadelerine yer verdi.
❝ Önce kuş olduk, uçtuk semaya...❞— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2021
Bir eylül daha geçti... #tbt
📍 #TEKNOFEST2021 https://t.co/eHlrVLOJfV
Bayraktar'ın alıntıladığı tweette Baykar Savunma'nın paylaşımı yer alıyordu. Paylaşımda Teknofest 2021'de çekilen bir videoya yer verildi.
BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul kanatlarımın altında… Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"