İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr'de yer alan duyuruya göre başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.



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