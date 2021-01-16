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Ekonomi
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
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Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr'de yer alan duyuruya göre başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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