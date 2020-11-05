İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 yolcu ağırladı

Edinilen bilgiye göre, ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 13 bin 464 uçuş gerçekleşti. Yolcu sayısının eylül ayına göre yüzde 6 arttığı havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 kişiyi ağırladı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran'dan bu yana ekim ayında en yüksek aylık yolcu sayısı elde edildi. Haziranda 514 bin, temmuzda 1 milyon 226 bin, ağustosta 1 milyon 813 bin ve eylülde 1 milyon 791 bin yolcu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı.