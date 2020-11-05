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HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 yolcu ağırladı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 yolcu ağırladı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 yolcu ağırladı
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ekim ayında pandemi sürecindeki en yüksek aylık yolcu sayısına ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 13 bin 464 uçuş gerçekleşti. Yolcu sayısının eylül ayına göre yüzde 6 arttığı havalimanı, ekimde 1 milyon 898 bin 632 kişiyi ağırladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran'dan bu yana ekim ayında en yüksek aylık yolcu sayısı elde edildi. Haziranda 514 bin, temmuzda 1 milyon 226 bin, ağustosta 1 milyon 813 bin ve eylülde 1 milyon 791 bin yolcu, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı. 

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