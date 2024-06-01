İstanbul plajları sezona hazır

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Birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri belli oldu. Sarıyer’de kişi başı giriş ücretleri 250 ila 750 lira arasında değişirken, Şile’de 200 ila 800 lira arasında, Florya’da ise 500 lira olarak belirlendi. Fiyat ortalamalarının en yüksek olduğu ilçe ise Adalar. Büyükada’da özel plajlara giriş ücretlerinin hafta içi 500 ila 600 lira arasında değiştiği, hafta sonu ise 800 lirayı aştığı öğrenildi. Sedef Adası’nda bulunan bir tesis ise 1.000 liralık giriş ücretiyle dikkat çekti.