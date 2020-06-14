İstanbul plajları açılışa hazırlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecine geçildi. Turizm hareketi yerli turistte başladı, restoranlar, kafeler açıldı. İnsanlar havaların da ısınmasıyla birlikte yeniden dışarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 3 aydır evlerinden çıkamayanlar, yaşadıkları sıkıntıyı atlatmak ve yeni normalde sosyalleşmek için etkinliklere katılım gösteriyor. Biz de İstanbul Karadeniz kıyısına yakın bölgelerindeki plajlara giderek hem alınan önlemleri yerinde inceledik hem de plajlar verilerin hizmetlerin ve yiyecek içecek fiyatlarının araştırmasını yaptık.

KUMLAR ELENEREK TEMİZLENİYOR

Gittiğimiz bölgede henüz plajların çoğu açılmamıştı. Açılanlarda da çok büyük kalabalıklar yoktu. Ancak plaj işletmecilerinden aldığımız bilgiye göre asıl yoğunluğun gelecek haftadan itibaren başlayacağı yönündeydi. İşletmeciler, telefon trafiğinin arttığını, vatandaşların ilk olarak plajların açılıp açılmadığını, koronavirüse karşı ne gibi önlemlerin alındığı öğrenmeye çalıştığını söyledi. Yıllardır her yaz İstanbul halkının deniz ve güneş ihtiyacını karşılayan plajlarda arasında yer alan ve dün hizmet vermeye başlayan bir plajın işletmecisi, “Kısıtlamalar nedeniyle ne zaman açılış yapacağımızı bilmiyorduk. Açılmadan önce yapmamız gereken çok şey var. Plajlardaki kumların elekten geçirilip temizlemesi gerekiyor. Ayrıca kıyıda biriken yosun tabakasını da temizliyoruz. Açılış günü yeni belli olduğu için personeli ancak tamamlayabildik. Şimdi hızlıca eksiklerimizi giderdik” diye konuştu.

80 TL GİRİŞ ÜCRETİ

İstanbul’un kuzeyinde bulunan çok sayıda plaj işletmesinin geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 20 ile 30 arasında zam yaptığına şahit olduk. Plaja giriş ücretleri 60 ile 80 TL arasında değişiyor. Geçen yıl ise bu rakamlar 40 ile 60 TL arasında seyrediyordu. Söz konusu fiyatlara ise yeme-içme dahil değil. Plaja girişte verilen ücretler ile sadece şezlong ve şemsiye kullanımı sağlanabiliyor. Geçen yıllara göre fiyat dışındaki en büyük fark ise sosyal mesafeydi. Bazı plajlarda iki şezlong arasındaki mesafenin 2 metreyi aştığını gördük. Bu konuda işletmeciler sosyal mesafeyi sağlayabilmek için şezlong sayılarını eksiltme yoluna gitmiş. Ayrıca plaj girişlerindeki görevlilerin hepsi siperlik ve maske kullanıyordu. Plaj içinde yer alan restoranlarda çalışan görevlilerde de önlem seviyesi arttırılmıştı. Garsonlar ve mutfak çalışanları maske ve eldiven ile hizmet veriyordu.

YEME-İÇME FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Plajlardaki restoran ve kafelerde yiyecek-içecek ücretleri de farklılık gösteriyor. İşletmelerde hamburger fiyatları 25-45 TL, pide fiyatları 22-35 TL, pizza 22-45 TL, makarna 30-40 TL, bir tabak kızarmış patates 25-30 TL arasında değişiyor. Bazı mekanlarda tek kişilik kahvaltının fiyatı ise 120 TL’ye kadar çıkabiliyor. Et ve balık ürünlerinde ise fiyatlar biraz daha yüksek. Eğer hem sıcak havada denizde serinleyip hem de öğlen yemeğinde balık yemeyi düşünüyorsanız fiyatlar 60 TL ile 400 TL arasında değişiyor. Bir porsiyon levrek ya da çipura alırsanız fiyat 60 TL. Bir porsiyon tekirin fiyatı ise 110 TL’yi buluyor. Kalkanın kilogram fiyatı 350 TL olarak belirlenirken, kırlangıçın kilogram fiyatı ise 400 TL.