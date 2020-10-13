İstanbul otelleri yol haritası istiyor

İstanbul'un küçük otelleri pandemiden büyük yara aldı. 15-20 bin kişinin çalıştığı küçük otellerden yüzde 90’ı kapanırken, kapılarını açık tutmaya çalışanlarda ise oda fiyatları yüzde 50 düştü. Pandemiyi Hürriyet’e değerlendiren İTO Meclis Üyesi Aydın Karacabay, İstanbul’da küçüklü büyüklü 4 bin civarında otel bulunduğunu, pandemi etkisiyle bunların hemen hemen yarısının kapalı olduğunu, açıklarda da büyük otellerde fiyatların döviz bazında yüzde 30 düştüğünü söyledi. Karacabay, pandeminin yaz mevsimine rastlaması nedeniyle güney otellerinin alınan önlemlerle rahatlatılırken, negatif etkilerin 3 yıl süreceği öngörüsüyle bir dizi önlem alınmasını istedi.

MORAL TAKVİYESİ

Karacabay, otellerden Türkiye Tanıtım Grubu için kesilecek olan konaklama vergisinin hiç alınmaması, kongre turizmi için 2 bin üstü yabancı turist getiren firmalara vergi muafiyeti sağlanması, İstanbul Tarihi Yarımada’nın imar barışı kapsamına alınması, pandemi nedeniyle getirilen stopaj, SGK, KDV gibi vergi ve prim indirimlerinin 2021-2022 yılları için de geçerli olmasını, kısa çalışmanın 2021 yılı ilk yarısına kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

ZENGİN RUSLAR KURTARDI

İstanbul’da otel cirolarının yüzde 80 düştüğünü anlatan Karacabay, “Gelen turistin yüzde 80’ini Rus ve Ukraynalılar oluşturuyor. Bunlar daha çok entelektüel, orta ve üst gelir grubu Ruslar. Tarihi eserleri gezip, en lüks yerlerde yemek yiyorlar. Taksim-Levent hattında yüksek doluluk yaratıyorlar, Tarihi Yarımada’daki yüksek nitelikli butik otelleri de dolduruyorlar” diye konuştu.

KAYIP 500 MİLYON EURO

İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar küçük otellerin kapanmasının yıllık 500 milyon Euro döviz kaybı anlamına geleceğine belirterek, “İstanbul’un turizm geliri 12 milyar dolar. İstanbul’un her yerinde küçük otellerin yaklaşık yüzde 90’ı kapalı. Açık olanlar da fiyatlarını düşürmelerine rağmen doluluk oranları yüzde 50 ila 60 arasında. Elemanları çıkarmadık, kısa çalışmadan faydalanıyorlar. 15-20 bin çalışanımız var. Kısa çalışma süresi aralık ayına kadar uzatılırsa da kimse açmaz otelini” dedi.