MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek
GeriEkonomi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15.05.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silivri İlçesindeki devlet ormanı üzerinde bulunan golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatı 20 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 29 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi