Son Güncelleme:
İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’ne (İngilizce) 12 öğretim görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ