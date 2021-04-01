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Ekonomi
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

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İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

İstanbul Kent Üniversitesi, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için akademik personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar gerekli evrakları İstanbul Kent Üniversitesi’nin ilgili dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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