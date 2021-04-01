İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar gerekli evrakları İstanbul Kent Üniversitesi’nin ilgili dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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