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HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiyi canlandırdı

#İstanbul#İzmir#Adil Karaismailoğlu
İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiyi canlandırdı

İstanbul ile İzmir’in karayolu ulaşımını 3.5 saate indiren otoyol, geçtiği şehirler boyunca 8 yeni organize sanayi bölgesinin planlanmasını sağlarken, turizme de 31 bin oda, 61 bin yatak kazandırdı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir illerinin yer aldığı güzergâh üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldığını belirterek, “Proje, üretim sektöründe GSYİH’ye 8.5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergâhı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB’de 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı” dedi.

TURİZME 61 BİN YATAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projenin 384 kilometresinin otoyol, 42 kilometresinin bağlantı yolu olmak üzere toplamda 426 kilometre olduğunu belirtti. İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu’nda ayrıca Osmangazi Köprüsü bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yolun ekonomiye katkılarını ise özetle şöyle anlattı: “Nüfusun yoğun bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir illerinin yer aldığı ve Türkiye’nin dünyaya açılan önemli ihracat kapılarından olan bölgedeki proje ile yerel kalkınmaya da yarar sağlandı. Güzergâh boyunca dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personel istihdam edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu ile şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdi. Bölgedeki iller kapasitelerinin üzerine çıktı, yeni yatırımların önü açıldı. Proje sonrasında güzergâh üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı arttı.

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8.5 MİLYAR KATKI

Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye’den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe GSYİH’ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergâhı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB’de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor. Tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandı. Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor.”

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#İstanbul#İzmir#Adil Karaismailoğlu

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