İstanbul ihracatçıları 2,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçıları, koronavirüs salgınına rağmen ihracat artışını sürdürdü. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar 500 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İLK DÖRT AYDA EN ÇOK İHRACAT IRAK’A

Yapılan açıklamaya göre İİB, bu dönemde, değer bazında en fazla ihracatı 180 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla 141 milyon dolar ile Almanya, 122 milyon dolar ile Norveç, 117.5 milyon dolar ile İtalya ve 107 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Norveç’e gemi ve yat, İtalya’ya fındık ve mamulleri, gemi ve yat; ABD’ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İİB, ocak-nisan döneminde ülke gruplarında değer bazda en fazla 698 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine, 550 milyon dolar ile Ortadoğu ülkelerine ve 257 milyon dolar ile Afrika ülkelerine ihracat gerçekleştirdi.

NİSAN AYINDA 534 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Nisan ayında, 534 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Birlik, Nisan’da en fazla ihracatı yine Irak’a ve ülke gruplarından Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk dört ayında, 659 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, Nisan ayında ise 145 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ocak-nisan döneminde 552 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Nisan ayında ise yaklaşık 110 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk dört ayında, 354 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. GYHİB, Nisan ayında ise 29 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2020’nin ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 29 oranında arttırarak, 278 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. İFMİB, Nisan ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 58 oranında artışla, 81.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), ocak-nisan döneminde ihracatı yaklaşık 246 milyon dolar oldu. İSHİB, Nisan ayında ise 63 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 oranında ihracat artışı ile 118 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Nisan ayında ise 26 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ocak-nisan döneminde ihracatını, bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırarak, yaklaşık 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, Nisan ayında ise yaklaşık14 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, “Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği bu dönemde çoğu tarım birliklerinden oluşan İİB, ihracatını yüzde 2 oranında arttırarak, Türkiye’nin genel ihracatındaki payını yüzde 5.3’e çıkarttı. İhracat artışımızdaki en büyük payın İİB’in ihraç ettiği tarım ürünlerinden geldiğini görüyoruz. Gıda üretiminin öneminin anlaşıldığı bu salgın sürecinde, Türkiye tüm dünyaya hijyen koşullarına uygun, yüksek teknoloji donanımlı tesislerimizde üretilen sağlıklı gıdayı ihraç ediyor” şeklinde konuştu.