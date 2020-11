İstanbul İhracatçıları 10 ayda 6,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

İİB açıklamasına göre, birlik, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk on ayında yaklaşık 6 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2,2 ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, ilk on ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4,9 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk on ayında, değer bazında en fazla ihracatı yaklaşık 467 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan’a ihracat yaptı.

İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.



İİB, EKİM AYINDA 650 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ekim ayında, 650 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, ekimde en fazla ihracatı Irak, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya’ya gerçekleştirdi.



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden 1 milyar 608 milyon dolarlık ihracat



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk on ayında, 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 oranında artışla, yaklaşık 1 milyar 608 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, ekimde ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 5,7 artırarak, yaklaşık 188 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artışla, toplamda yaklaşık 1 milyar 517 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Birlik, ekim ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artırarak, yaklaşık 179,7 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.



GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATLARI BİRLİĞİ’NDEN YÜZDE 25,3 İHRACAT ARTIŞI

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 964 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin ekim ayında yaptığı ihracat ise yaklaşık 42 milyon dolar oldu.



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk on ayında yaklaşık 582 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ekim ayında ise, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 13,1 artışla 68,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.



İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN 526 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk on ayında, 526 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ekimde ise, yaklaşık 43 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.



İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk on ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.9 oranında artış ile yaklaşık 286 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlik, ekim ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla, yaklaşık 29 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2020’nin ilk on ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.5 oranında artış ile 140.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ekim ayında ise 18 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.



"ALIM HEYETLERİNİ DİJİTAL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkileyen pandeminin olumsuz etkilerine rağmen İstanbul İhracatçıları, yılın on ayında ihracat artışı yakalamayı başardı. 2020’nin bitmesine 2 ay kala, bu yılı ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörmekteyiz. Pandemi sebebi ile İptal edilen yurtdışına yönelik sanal ticaret ve alım heyetlerini dijital platformlar üzerinden yapmaya devam ediyoruz. Birliklerimizin hedef pazarlarına yönelik yürüttüğü Ur-Ge projelerimiz, üye ihracatçı firmalarımız için planladığımız eğitim faaliyetlerimiz yine online platformlar üzerinden tüm hızıyla sürüyor. İstanbul İhracatçıları olarak, Türkiye’nin ihracatını arttırmak için var gücümüzle çalışmaya ve ihracat bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz."