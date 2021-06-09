İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 3 milyar 503 milyon dolarlık ihracat

İİB açıklamasına göre, ilk 5 ayda 184 ülke pazarına ürün satan İstanbullu ihracatçıların, ülke ihracatındaki payı yüzde 4,5 oldu. İİB, yılın ilk 5 ayında değer bazında en fazla ihracatı 249 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç edildi. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracatı ABD, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a yaptı.

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya ve kağıt ürünleri, Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Birleşik Kralık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 777 milyon dolar ile AB ülkeleri oldu.



İİB, MAYIS AYINDA İHRACATINI YÜZDE 42,4 ARTIRDI

İİB, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 42,4 artırarak 693 milyon doların üzerine çıkardı. Birlik, mayısta en fazla ihracatı Irak, Malta, ABD, Yunanistan ve Almanya'ya gerçekleştirdi. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 882 milyon doları aşkın ihracat yaptı. Birlik, mayısta ise ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artırarak 165 milyon doların üzerine çıkardı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,9 artış ile 457 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin mayıs ayı ihracatı ise yüzde 134 artışla 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile yaklaşık 335 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, mayısta da geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 48,2 artırarak 67,6 milyon dolara çıkardı.

Yılın ilk 5 ayında 226,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, mayısta da 37,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ocak-Mayıs 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla yaklaşık 158,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. Birlik, mayısta da yüzde 23,9 artışla 30,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 artış ile 88,8 milyon dolarlık ihracat yapan İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen ay da yüzde 38,4 artışla 14,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.



"İİB, MAYIS AYINDAKİ İHRACATI İLE BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İİB'nin, mayıs ayındaki ihracatı ile başarılı bir performans sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarının haziran ayında da devam edeceğini ve yılın ilk yarısını ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Hedef pazarlarımıza yönelik etkinliklerimiz, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılım fuarları, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleri, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz alım heyetleri ve ticaret heyetleri ile çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."

"HEDEFİMİZ, 13,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT RAKAMINA ULAŞMAK"

Haluk Okutur, salgının getirdiği tüm olumsuzluklara ve ekonomik faaliyetlerin küresel anlamda durma noktasına gelmesine rağmen İHBİR olarak mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Geçen ay ihracat gerçekleştirdikleri 167 ülke arasında değer bazında yüzde 52,83 artışla ABD, yüzde 38,16 yükselişle Irak ve yüzde 231,18 artışla Cezayir'in öne çıkan ülkeler arasında yerini aldığını bildiren Okutur, "Birliğimiz, ocak-mayıs döneminde yüzde 19,98 artışla 948 milyon 245 milyon bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

İHBİR olarak üyelerin yurt dışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla çevrim içi ve ücretsiz konferanslar düzenlemeye başladıklarını aktaran Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için şekerli mamuller sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini, diğer sektörlere yönelik konferansların da gerçekleşeceğini kaydetti.

Okutur, düzenli olarak fuar ve alım heyetleri çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İHBİR olarak geçen yıl kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu"nu başlattıklarını, ayrıca kadın girişimcilere eğitim verdiklerini aktaran Okutur, salgına rağmen İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracatı kendilerinin gerçekleştirdiğini kaydetti.

Okutur, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2021'deki gelişmeler ve dünya ticareti hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak salgın sürecinde tarımın ve gıdanın önemi tüm dünyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Bu nedenle Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren tarım sektörü olma unvanını taşıyan hububat sektörü, zorlu koşullara rağmen ihracatını geçen yıla göre ciddi oranda artırdı. Bunun dışında Birlik olarak hedefimiz, ihracatımızı 2 katına çıkararak 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak." ifadelerini kullandı.

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