İstanbul hububat birliğinden 4 ayda 659 milyon dolarlık ihracat

İHBİR'in açıklamasına göre, birlik, sıkıntılı sürece rağmen, ilk çeyrekteki ihracatı nisanda da sürdürdü. Nisanda 145 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, 4 ayda 659 milyon doları buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Başkanı Haluk Okutur, İHBİR'in İstanbul İhracatçı Birlikleri içerisindeki payının arttığını belirterek, geçen yıl nisanda yüzde 28,08 olan payın 2020'nin aynı ayında 31,5'e yükseldiğini bildirdi. Okutur, İHBİR'in, nisanda 145 milyon dolarla 7 birlik arasında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduğunu aktardı.

YEMEN'E İHRACAT YÜZDE 138 ARTTI

Okutur, nisanda bakliyat ihracatının yüzde 75,90 artarak bir milyon doları aştığını, değirmencilik ürünleri ihracatının yüzde 41,25 yükselişle 17,1 milyon doları bulduğunu, baharat ihracatının ise yüzde 65,47'lik artışla 415 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen ay ihracat yapılan ülkeler arasında en hızlı yükselişin yüzde 138,24 ile Yemen'de görüldüğünün bilgisini veren Okutur, Irak'a ihracatın yüzde 42,33, Almanya'ya ise yüzde 17,23 artış gösterdiğini kaydetti.



"2023 HEDEFİMİZ İHRACATI İKİ KATINA ÇIKARMAK"

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, ihracatı artırmaya yönelik ortak çalışmalarına 2023 hedeflerini gerçekleştirene kadar devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya ekonomisinin zor günler geçirdiği pandemi sürecinde ihracatın büyük çoğunluğu tarım ürünlerinden sağlandı. Sürdürülebilir tarım, her zaman önceliğimiz olmalıdır. Tarım ve Orman ile ve Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni proje ve girişimler sayesinde hem bu süreci hem de sonrasını olumlu kurgularsak hedeflere ulaşmak hatta 2-3 katına çıkarmak hiç zor değil. Uluslararası arenada Türkiye'nin gücünü ve algısını daha da artırmak bizlerin ve tüm iş insanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşecek."