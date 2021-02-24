İstanbul Havalimanı'nın karbon yönetimine uluslararası sertifika verildi

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nın çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yürüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde uluslararası sertifika almaya hak kazandı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2009 yılında başlatılan "Havalimanı Karbon Akreditasyonu" kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren İstanbul Havalimanı'nın, "Birinci seviye karbon salımı sertifikası" alarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin "İklim-akıllı havalimanları" listesine dahil oldu.

İstanbul Havalimanı’nda, tasarımdan inşaat aşamasına, inşaat döneminden de operasyon sürecine kadar uzanan her aşamada çalışmalar sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülüyor. Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği havalimanında, Sera Gazı Envanter Yönetim Prosedürü, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için "ISO 14064-1 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı" ve "Havalimanı Karbon Akreditasyon" programı gerekliliklerine uygun hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında, havalimanında sera gazı kaynakları belirlenerek, hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları hesaplanabilir hale getirildi. İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonunun azaltılması için, uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımı ile enerji tüketimlerinin takibi, enerjinin tek bir merkezden yönetilmesi, mekanik otomasyon sistemi uygulamaları ve verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alınıyor.

"ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi" ile entegre olarak çalışan sera gazı yönetim sistemi sayesinde de sera gazı emisyon kaynakları etkin bir şekilde belirlenerek, önemli enerji tüketen noktalar üzerinden iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tüm sistemler sürekli gözden geçirilmelerle kontrol ediliyor ve sürekliliği sağlanıyor.

Böylelikle havalimanındaki "Sera Gazı Yönetim Sistemi" uygulamaları, "Havalimanı Karbon Akreditasyon" programının gereklilikleri doğrultusunda Uluslararası Havalimanları Konseyi onaylı denetçiler tarafından denetlendi. İstanbul Havalimanı bu alanda uluslararası öneme sahip "Birinci Seviye Karbon Salımı" sertifikasının sahibi oldu.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİM VE İLERLEYİŞİNE LİDERLİK ETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sürdürülebilirlik konusunun İstanbul Havalimanı’nda tüm süreçlerin merkezinde yer aldığını, operasyonların çevre ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürerek, iklim dengesini korumaya azami gayret gösterdiklerini belirtti.

Uluslararası sertifikanın karbon salımı konusundaki hassasiyetin önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Samsunlu, şöyle devam etti:

"Henüz karbon ayak izi konusunda eski yıllara dayanan bir veri kaydımız bulunmuyor. Bu nedenle 'Birinci seviye karbon salımı' sertifikasını almaya hak kazandık. Ancak bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Veri kayıtlarının 3 yılı tamamlamasıyla birlikte 2, 3 ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacağımızdan hiç şüphem yok. İGA olarak, İstanbul Havalimanı'ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Etkin enerji yönetim sistemimizle sera gazına sebep olan enerji tüketimlerimizi optimize ediyor, verimlilik çalışmalarımızla sürekli iyileştiriyoruz. Açılışımızdan bu yana kısa bir süre zarfında fark oluşturan, önemli havacılık standartlarını ve yeniliklerini hayata geçirmeyi başardık. Bundan sonra da havacılık sektörünün gelişim ve ilerleyişine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. İklim-akıllı bir havalimanı olarak çalışmalarımızı çevre ve sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde sürdüreceğiz."

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec ise İstanbul Havalimanı'nı karbon akreditasyonu karbon kaynakları haritasında "seviye 1'e ulaştığı için tebrik etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Jankovec, havalimanının söz konusu akreditasyonuna katılmasının mükemmellik çabasının bir parçası olduğunu, bunun havacılık sektörünün şimdiye kadar deneyimlediği en büyük krizin ortasında gerçekleşiyor olmasının da övgüyle karşılanması gerektiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı’nın başarılı akreditasyonuyla ilgili bugünkü haberler, havalimanı sektörünün iklim eylemlerine olan bağlılığını sürdürdüğünü göstermektedir ki bu bağlılık sektör tarafından hafife alınmamaktadır ve kesinlikle hafife alınmamalıdır." ifadelerini kullandı.