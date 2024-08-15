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İstanbul Havalimanı’nın ekranlarını yenileyecek

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#İstanbul Havalimanı#Vestel#DHMİ Genel Müdürlüğü
İstanbul Havalimanı’nın ekranlarını yenileyecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

İstanbul Havalimanı’nın uçuş bilgilendirme ekranlarının yenilenmesi görevini üstlenen Vestel, önümüzdeki üç yılda havalimanında bulunan üç bin 357 ekranı, ‘Prime+’ serisi 55 inçlik ekranlarıyla değiştirecek.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, havalimanındaki ekran renovasyonu haricinde, ekranlarla birlikte kullanılan OPS’lerin (PC Module) bakım ve temizliği görevini de Vestel üstlendi. 2018 yılında faaliyete geçen İstanbul Havalimanı’nda kullanılan ilk ekranların da Vestel tarafından üretildiğini hatırlatan Vestel CEO’su Ergün Güler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı yolcunun uğrak noktası olan İstanbul Havalimanı gibi gözde bir ulaşım merkezinde ‘yolcu bilgilendirme’ gibi önemli bir pozisyonda bir kez daha rol almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti. Güler, “Vestel, elektronik sektöründe yıllardır edindiği yazılım, donanım ve tasarım yetkinliğini havacılık alanında da başarıyla kullanıyor. Bilgi ve tecrübemizi, önümüzdeki dönemlerde de sektörümüz ve ülkemiz için kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul Havalimanı’ndan 2023’te 76 milyon kişi seyahat etti, bu yılın ilk beş ayında ise 31 milyon yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

 

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#İstanbul Havalimanı#Vestel#DHMİ Genel Müdürlüğü

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